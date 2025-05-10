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Alanya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Alanya'da turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 13:37, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 13:38
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Alanya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, turistleri taşıyan bir minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza, Türkler Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki kavşakta gerçekleşti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, otomobil sürücüsü Özgür Süleyman Yılmaz ile minibüsteki Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralananlardan 6'sı turist olmak üzere toplam 7 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri Alanya Belediyesi morguna götürüldü. Minibüs şoförü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazanın Detayları

  • Kaza, Türkler Mahallesi D-400 kara yolu kavşağında meydana geldi.
  • Servis minibüsünü R.G., otomobili ise Özgür Süleyman Yılmaz kullanıyordu.
  • Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
  • Yaralılar ilçedeki hastanelere sevk edildi.
  • Minibüs şoförü gözaltına alındı.

Kazaya Müdahale ve Sonrası

Olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk işlemlerini gerçekleştirdi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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