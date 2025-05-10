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Eğitim-Bir-Sen'den 4+4+4 Zorunlu Eğitim Sistemine Yeni Araştırma

Eğitim-Bir-Sen, 4+4+4 zorunlu eğitim sistemini kapsamlı bir araştırmayla yeniden değerlendiriyor. Yeni model önerileri gündemde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 14:46, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 14:48
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Eğitim-Bir-Sen'den 4+4+4 Zorunlu Eğitim Sistemine Yeni Araştırma

Eğitim-Bir-Sen, "4+4+4" zorunlu eğitim sistemine ilişkin kapsamlı bir araştırma başlattı. Genel Sekreter Talat Yavuz, Türkiye'de 2012 yılından bu yana uygulanan ve kamuoyunda "4+4+4 sistemi" olarak bilinen 12 yıllık zorunlu eğitim modelinin, sahadan ve politika belgelerinden elde edilen veriler ışığında yeniden değerlendirilmesine yönelik kapsamlı bir araştırma yürüttüklerini açıkladı. Araştırmanın ilk aşamasında mevcut sistemin güçlü ve sorunlu yönleri analiz ediliyor. Elde edilen bulgular doğrultusunda kamuoyuyla ve karar vericilerle paylaşılmak üzere yeni bir model önerisi geliştirilecek.

Araştırmanın Aşamaları

  • İlk aşama: TBMM tutanakları, Milli Eğitim Bakanlığı politika metinleri, uluslararası karşılaştırmalı raporlar ve STK analizleri gibi birçok kaynağın incelenmesiyle mevcut sistemin güçlü ve sorunlu yönlerinin analizi.
  • İkinci aşama: Öğretmenler, yöneticiler ve diğer paydaşlarla yapılacak saha araştırması ve anket çalışmalarıyla sahadaki gerçekliklerin değerlendirilmesi.
  • Son aşama: Elde edilen veriler doğrultusunda yeni bir model önerisinin geliştirilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması.

Model Önerisi Taslağı

  • Lisenin son yıllarının isteğe bağlı hale getirildiği bireyselleştirilmiş ve modüler bir ortaöğretim yapısının kurulması
  • Okul öncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz hale getirilmesi
  • STEM ve dijital okuryazarlık gibi alanlara dayalı esnek müfredat modelleri geliştirilmesi
  • Mesleki yönlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi
  • Haftalık çevrim içi eğitim günleri ile dijital öğrenme becerilerinin artırılması

Bu öneri taslağı, paydaş görüşleri, odak görüşmeler ve öğretmenlerle yapılacak anketler sonucunda nihai halini alacaktır. Nihai hedef; katılımcı, veriye dayalı ve çözüm odaklı bir model önerisi geliştirmek ve karar alıcılara somut katkılar sunmaktır.

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