Beylikdüzü'nde İki Metrobüs Çarpıştı: 1 Ölü 20 Yaralı
Beylikdüzü Haramidere'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 20 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 17:33, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 17:34
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada " 10.05.2025 cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır.Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.