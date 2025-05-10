Beylikdüzü'nde İki Metrobüs Çarpıştı: 1 Ölü 20 Yaralı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada " 10.05.2025 cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır.Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

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