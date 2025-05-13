İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü DEAŞ finansmanının önlenmesine yönelik İzmir merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.