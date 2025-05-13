İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
İzmir merkezli 4 ilde, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 08:56, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 08:57
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü DEAŞ finansmanının önlenmesine yönelik İzmir merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.
Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.