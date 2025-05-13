Kurbanlık Hayvan Satış ve Kesim Yerlerinde Alınan Önlemler

Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi
Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Cari Açıkta Olumlu Seyir Devam Ediyor
Bakan Şimşek: Cari Açıkta Olumlu Seyir Devam Ediyor
Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
Benzin ve Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Benzin ve Motorine Büyük Zam Bekleniyor
İhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış Kaydedildi
İhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış Kaydedildi
Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı
Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı
25 İlde Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılara Operasyon
25 İlde Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılara Operasyon
Sağanak Yağış ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor
Sağanak Yağış ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor
TPAO ve Çinli Firma Karadeniz'de Enerji Üretimini Artırıyor
TPAO ve Çinli Firma Karadeniz'de Enerji Üretimini Artırıyor
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu
İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu
Vergi ve SGK Borcu Olan Belediyeler Dış Borç Alamayacak
Vergi ve SGK Borcu Olan Belediyeler Dış Borç Alamayacak
Bakan Şimşek: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı
Bakan Şimşek: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı
Özvar duyurdu: Spor dostu üniversiteler 14 Mayıs'ta açıklanacak
Özvar duyurdu: Spor dostu üniversiteler 14 Mayıs'ta açıklanacak
Erdoğan: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı
Erdoğan: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı
Bahçeli'den Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli 102 gül
Bahçeli'den Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli 102 gül
'Gara'da PKK ile sıcak çatışmaya girildi' iddiası yalanlandı
'Gara'da PKK ile sıcak çatışmaya girildi' iddiası yalanlandı
Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açmıştır
Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açmıştır
Normal doğumla ilgili mobil uygulama geliyor
Normal doğumla ilgili mobil uygulama geliyor
Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz
Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz
Fidan: PKK'nın Fesih Kararı Barış İçin Tarihi Bir Adım
Fidan: PKK'nın Fesih Kararı Barış İçin Tarihi Bir Adım
Apple, iPhone Fiyatlarına Zam Yapmayı Planlıyor
Apple, iPhone Fiyatlarına Zam Yapmayı Planlıyor
Amasya Tekrar Sallandı! 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Amasya Tekrar Sallandı! 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Adalet Bakanı Tunç: Terörle Mücadelede Yeni Dönüm Noktası
Adalet Bakanı Tunç: Terörle Mücadelede Yeni Dönüm Noktası
Bakanlık'tan 'Milleyha Kuş Cenneti' için koruma kararı
Bakanlık'tan 'Milleyha Kuş Cenneti' için koruma kararı
AK Parti'den, PKK'nın Fesih ve Silah Teslimine Yönelik Açıklama
AK Parti'den, PKK'nın Fesih ve Silah Teslimine Yönelik Açıklama
Sandalyesini çektiği Down sendromlu öğrenciyi yere düşürdü
Sandalyesini çektiği Down sendromlu öğrenciyi yere düşürdü
PKK Fesih Kararını Açıkladı
PKK Fesih Kararını Açıkladı
Ev Kadınlarına Emeklilik ve Doğum İzni Düzenlemeleri
Ev Kadınlarına Emeklilik ve Doğum İzni Düzenlemeleri
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kurbanlık Hayvan Satış ve Kesim Yerlerinde Alınan Önlemler

Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliği artarken, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için satış ve kesim yerlerinde yeni önlemler alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 11:45, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 11:37
Yazdır
Kurbanlık Hayvan Satış ve Kesim Yerlerinde Alınan Önlemler

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketlerinde yaşanacak artışın neden olabileceği bulaşıcı ve salgın hastalıkların engellenmesi amacıyla kurban satış ve kesim yerlerine ilişkin çeşitli önlemler aldı. Kurbanlık hareketliliğinin artması beklenirken, bu süreçte hayvan sağlığının korunması ve toplum sağlığının riske atılmaması için bir dizi kural getirildi.

Kurbanlık Hayvanların Sevki ve Satışı İçin Alınan Önlemler

  • Menşelerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevkine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine izin verilmeyecek.
  • Kurbanlık hayvanların taşınmasında kullanılacak araçların, nakil öncesinde ve sonrasında il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerince temizlenmesi gerekecek.
  • Nakil araçlarına kapasitenin üzerinde hayvan yüklenmesine, hayvanların nakliye sırasında yaralanmalarına veya gereksiz yere acı çekmelerine neden olabilecek araçlarla sevkine müsaade edilmeyecek.
  • Kurbanlıkların muayeneleri ve kontrolleri resmi veteriner hekimler tarafından yapılacak, sağlıklı bulunan hayvanlar için sağlık raporu düzenlenecek ve iller arasında nakline onay verilecek.
  • Sağlık raporu olmadan iller arası hayvan nakleden hayvan ve araç sahiplerine ilgili kanun çerçevesinde işlem yapılacak.

Kurbanlık Satış ve Kesim Yerleri

  • Kurbanlık satış yerlerinde bulaşıcı, salgın hastalık veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görüldüğünde, hayvan sahiplerinin, muhtarların, köy bekçilerinin, polis, jandarma gibi görevlilerin ve serbest veteriner hekimlerin durumu mahallin mülki idare amiri veya il ya da ilçe müdürlüklerine bildirmeleri gerekiyor.
  • Belirlenen yerlerin dışında kurbanlık hayvan alım ve satımı yapılmayacak. Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç olmak üzere kurbanlıklar, hayvan pazarı ve canlı hayvan borsasının yanı sıra kurban hizmetleri komisyonlarınca belirlenen kurbanlık satış yerlerinde ve özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerden alınıp satılacak.
  • Kurbanlıklar, şehir ve kasabalarda Bakanlıkça onaylanmış kesimhanelerde ve köylerde, önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise kişilerin kendi bahçelerinde, usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesilebilecek. Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık kesimine izin verilmeyecek.

Kesim Yerlerindeki Atıklar İçin Alınacak Önlemler

  • Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ile organların herhangi bir şekilde çevre kirliliğine sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemler alınacak.
  • Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atık ile özellikle kist hidatik riski nedeniyle karaciğer ve akciğerlerin kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi gerekiyor.
  • Kesimhanelerde kesilen sığır cinsi kurbanlıklar ile koyun ve keçilerin kulak küpeleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilecek, kesilen hayvanların kaydı veri tabanından düşülecek. Sığır cinsi hayvanların pasaportları, kesim tarihinden itibaren 7 gün içinde en yakın il veya ilçe müdürlüğüne teslim edilecek.
  • Gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurbanlık satış yerlerine girişlerine ve kesimlerine izin verilmeyecek.

Bakanlık yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları adına belirtilen şartları eksiksiz yerine getirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Kurban Bayramı süresince hem insan hem de hayvan sağlığının korunması için alınan bu önlemlere titizlikle uyulması büyük önem taşıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber