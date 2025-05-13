Şehit Savcı Kiraz'ın Babası PKK'nın Fesih Kararını Değerlendirdi

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, terör örgütü PKK'nın fesih kararı almasının ardından açıklamalarda bulundu. Bir baba olarak yüreğinin yandığını belirten Hakkı Kiraz, devletin ve milletin her şeyden daha önemli olduğunu vurguladı. Oğlunu çok sevdiğini ancak devletini ve milletini oğlundan da çok sevdiğini ifade etti. Hakkı Kiraz, 50 yıldır Türkiye'nin başına bela olan terörün sona ermesini desteklediğini belirterek, ülkeye barış gelmesi ve milletin bu terör belasından kurtulmasının önemine dikkat çekti. Şehit ailelerinin yaşadığı acının farklı olduğunu, ancak devletin bekası için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını söyledi.

PKK'nın Fesih Kararı ve Sürece Destek

Hakkı Kiraz, PKK terör örgütünün fesih kararını olumlu bulduğunu ve süreci desteklediğini belirtti. Terörün dini, imanı, rengi ya da cinsi olmadığını vurgulayan Kiraz, binlerce insanın şehit verildiğini hatırlattı. Şehit ailelerinin acısının anlaşılması gerektiğini, ancak ülkeye barış geliyorsa ve teröristler tövbe edip devlete sığınıyorsa bunun olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Liderlerin Sürece Katkısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin sürece katkısına değinen Hakkı Kiraz, şahsi davalarını bir kenara bırakıp milletin ve devletin bekası için her şeyi göze aldıklarını söyledi. Diğer terör örgütlerinin de son bulmasını temenni eden Kiraz, Türk olmanın ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın ayrıcalık olduğunu belirtti.

"Ben oğluma her zaman adaletinle anıl diye öğüt verdim"

Oğlunun hasretini her gün yüreğinde hissettiğini söyleyen Hakkı Kiraz, evladını devlete bir nevi hibe ettiğini belirtti. Oğluna daima "Senin gittiğin yerde ismin anılmasın, adaletin anılsın" diye öğüt verdiğini aktardı. Oğlunun Berkin Elvan davasına baktığını ve dava bitirme aşamasındayken şehit edildiğini anlattı. Buna rağmen devletin bekası için hiçbir zaman yanlış bir kelime kullanmadıklarını vurguladı.

Devletin bekası için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını belirtti.

Milletin birlik ve beraberliği için bir değil bin can feda edebileceklerini söyledi.

Devletin refaha kavuşmasını ve milletin huzura ermesini temenni etti.

Liderlerin sürece katkısına güvendiklerini ifade etti.

Hakkı Kiraz, alınan her kararı destekleyeceğini belirterek, "Bizim için devletimiz önemli. Evet oğlumuzu severiz, çok da severiz ama milletimizi ve devletimizi oğlumuzdan daha çok seviyoruz" dedi. Bu milletin bekası için birlik ve beraberlik gerektiğini, herkesin evladı olduğunu ve terör belasından kurtulmanın önemini vurguladı.