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Meslek Lisesi Öğrencilerinden Anlamlı Proje!

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde hayata geçirilen 'Öğretmenim Benimle' projesinde, meslek lisesi öğrencileri tarafından üretilen ders çalışma üniteleri, ebeveyn kaybı yaşayan, koruma altında bulunan ve depremzede başarılı öğrencilere hediye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 17:04, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 17:12
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Meslek Lisesi Öğrencilerinden Anlamlı Proje!

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğretmenim Benimle Projesi" kapsamında, meslek lisesi öğrencileri tarafından ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciler için özel olarak üretilen ders çalışma üniteleri teslim edildi. Proje, 10 ilçede eğitim gören başarılı öğrenciler için meslek lisesinde eğitim alan öğrencilerin yaptığı masa, dolap ve kitaplıktan oluşan çalışma ünitelerinin teslimiyle dikkat çekiyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

"Öğretmenim Benimle Projesi"nin Amacı

Murat Mücahit Yentür, projenin ebeveyn kaybı yaşayan, koruma altında bulunan, depremzede ya da şehit ve gazi yakını olan öğrencilere yönelik sürdürüldüğünü belirtti. Proje, akademik desteğin yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri de kapsayan bütüncül bir sosyal sorumluluk çalışması olarak öne çıkıyor. Amaçlarının çocuklara matematiği, fiziği, tarihi, coğrafyayı öğretmenin yanı sıra hayatı, paylaşmayı, dayanışmayı ve hissedebilmeyi de öğretmek olduğunu vurguladı.

Milli ve Manevi Değerlere Vurgu

Yentür, "Okulda çocuklarımızı, gençlerimizi hayata hazırlıyoruz. Mutlu, derslerinde başarılı çocuklar yetiştirmek bizim için çok önemli. O yüzden milli ve manevi değerlerine bağlı, geleceği okuyabilen, teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiyi üreten bir gençlik için de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ders Çalışma Ünitelerinin Özellikleri

  • Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Tasarım alanı öğrencilerinin el emeğiyle üretildi.
  • Masa, dolap ve kitaplıktan oluşan özel çalışma alanları oluşturuldu.
  • Her aşamasında öğretmenlerin ve öğrencilerin emeği bulunuyor.

Projeye Destek ve Gelecek Planları

İstanbul Valisi Davut Gül'ün de projeyi desteklediği belirtildi. Hediye edilen çalışma alanı sayısının artırılması planlanıyor. Konuşmaların ardından masa, dolap ve kitaplıktan oluşan ders çalışma üniteleri öğrencilere teslim edildi.

Sanatsal Etkinlikler

Etkinlikte Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konser verdi.


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