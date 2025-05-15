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MEB'den 12. Sınıflara Hedef Temelli Destek Eğitimi Dersi

MEB, 12. sınıf öğrencileri için üniversiteye hazırlık sürecini destekleyecek Hedef Temelli Destek Eğitimi dersini başlatıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 07:38, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 07:46
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MEB'den 12. Sınıflara Hedef Temelli Destek Eğitimi Dersi

Milli Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf öğrencilerinin akademik gelişimlerini desteklemek ve üniversiteye hazırlık süreçlerini güçlendirmek amacıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren Hedef Temelli Destek Eğitimi adlı yeni bir ders başlatıyor. Bu ders, öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sunmayı ve üniversiteye hazırlık süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Okul idareleri tarafından, öğrenci tercihlerine bağlı olarak planlanacak olan bu ders, haftalık 3 ila 6 saat arasında seçilebilecek.

Hedef Temelli Destek Eğitimi Dersinin İçeriği

Hedef Temelli Destek Eğitimi dersi kapsamında öğrencilere aşağıdaki alanlarda destek sağlanacak:

  • Türk dili ve edebiyatı
  • Fizik
  • Kimya
  • Biyoloji
  • Tarih
  • Coğrafya
  • Felsefe
  • Matematik
  • Sosyoloji
  • Psikoloji
  • Mantık
  • Birinci yabancı dil
  • Çağdaş Türk ve dünya tarihi
  • T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük
  • Din kültürü ve ahlak bilgisi
  • Türk kültür ve medeniyet tarihi

Dersin Uygulanışı ve Değerlendirme Süreci

Her bir ders için haftalık en az 1 saat, en fazla 3 saat ayrılabilecek. Dersin kapsamı, ilgili öğretim programları esas alınarak zümre öğretmenleri tarafından hazırlanacak. Bu dersin sonunda öğrencilere herhangi bir not verilmeyecek.

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