Sahte belgelerle 50 milyarlık vurgun: 17 kişi tutuklandı!

Soruşturma kapsamında suç örgütünün yaklaşık 50 milyar lira değerinde toplam 8 şirketi olduğu öğrenildi. Örgütün bu şirketlere sözde mesul müdür atayarak gayrimenkulleri satma girişimi, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle engellendi.

12 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 4'ü tutuklandı . Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi. Operasyonlar, suç örgütünün faaliyetlerini engellemeye yönelik olarak Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya, Bursa, Bitlis ve Gaziantep'te eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi.

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