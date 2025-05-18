Sahte belgelerle 50 milyarlık vurgun: 17 kişi tutuklandı!
Yalova ve 5 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda, ticari şirketlerin gayrimenkullerini sahte belgelerle satan suç örgütüne büyük darbe vuruldu.
Yalova merkezli olarak gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda, ticari şirketlerin gayrimenkullerini sahte belgelerle sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik önemli gelişmeler yaşandı.
12 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 4'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi. Operasyonlar, suç örgütünün faaliyetlerini engellemeye yönelik olarak Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya, Bursa, Bitlis ve Gaziantep'te eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi.
Polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle, yaklaşık 50 milyar lira piyasa değerine sahip toplam 8 şirketin gayrimenkullerinin satışı engellendi.
Operasyonun Detayları
- Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, suç örgütünün ticari şirketlerin gayrimenkullerini sahte belgelerle sattığı tespit edildi.
- Örgüt, Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya ve Bursa'da faaliyet gösteren çeşitli şirketleri ele geçirdi.
- İlk operasyonda örgüt lideri N.U. ile birlikte toplam 13 şüpheli tutuklandı.
- Soruşturmanın devamında örgütün yönetici kadrosunda yer alan M.K., yeni üye kazandırarak yapıyı yeniden toparlamaya çalıştı.
- İkinci dalga operasyonda M.K. ile birlikte 12 kişi gözaltına alındı.
- Aramalarda; 14 dijital materyal, 2 sahte noter evrakı, 9 mm çapında el yapımı ruhsatsız tabanca ve 10 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildi.
- M.K.'nin ayrıca Bakırköy 6'ncı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan arandığı tespit edildi.
Tutuklamalar ve Son Durum
- 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
- 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- F.A., L.S., A.D. ve İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- M.K., H.Ş., S.Ç. ve H.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın Kapsamı
Soruşturma kapsamında suç örgütünün yaklaşık 50 milyar lira değerinde toplam 8 şirketi olduğu öğrenildi. Örgütün bu şirketlere sözde mesul müdür atayarak gayrimenkulleri satma girişimi, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle engellendi.