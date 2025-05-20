Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuzu Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı 08.05.2025 tarih ve 131181949 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

Bilindiği gibi 18/10/2024 tarihli ve 32696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10/10/2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununun geçici 2'nci maddesi ile aday öğretmenlerin adaylık süreci yeniden düzenlenmiştir.

Bakanlığımız kadro/pozisyonlarında 18/10/2024 tarihinde aday öğretmen olarak görev yapanlardan adaylık sürecini tamamlamayanlar ile 18/10/2024 tarihinden 1/9/2025 tarihine kadar aday öğretmen olarak istihdam edileceklerin adaylıkla ilgili iş ve işlemleri, söz konusu Kanun'un ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan 21/12/2024 tarihli ve 32759 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği hükümleri ile birer örnekleri Ek'te yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz ve 07/05/2025 tarihli ve E-34227763-010.06-131241432 (2025/1) sayılı Genelge doğrultusunda yürütülecektir.

Diğer taraftan Ek'te gönderilen Kılavuz doğrultusunda aday öğretmenler için hazırlanan Adaylık Eğitim Programları 12/05/2025 tarihi itibarıyla Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden açılacak olup aday öğretmen olarak görev yapanlara Valiliklerce gerekli bilgilendirmenin yapılması ve ilgililere Aday Öğretmen Yetiştirme Programının tamamlattırılması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

İşte o yazı;

Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

2025/1 sayılı Genelge ile ilgili haberimiz için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR