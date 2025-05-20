Türk Üniversiteleri Küresel Sıralamalarda Yükselmeyi Hedefliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "2028 yılına kadar uluslararası sıralamalarda en az 2 üniversitemizin ilk 200'e, 10 üniversitemizin ilk 500'e ve 50 üniversitemizin de ilk 1000'e girmesini hedefliyoruz." dedi. Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkezi Ameliyathaneler Binası'nın açılışında konuşan Özvar, Türkiye'nin öğrenci sayısı, üniversite altyapısı, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme açısından Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin Sağlık ve Eğitimdeki Yeri

Demografik yapı incelendiğinde, önümüzdeki yıllarda hekim ihtiyacının artacağı öngörülmektedir. Nüfusumuzun yaşlanıyor olması ve sağlık hizmetlerinden daha fazla vatandaşın yararlanma ihtiyacının doğacak olması, hekim ve sağlık çalışanlarına olan ihtiyacı artırmaktadır. Türkiye, bugün itibarıyla yalnızca kendi ülkesine değil, aynı zamanda uluslararası sağlık sektörüne de önemli katkılar sağlamaktadır.

Ege Üniversitesi'nde Yeni Ameliyathane Binası

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yeni yapılan binada tıbbi güvenlik ve konforun ön planda tutulduğunu ifade etti. Sağlık hizmetlerine erişilebilirliği artırdıklarını vurgulayan Budak, açılışı yapılan merkezde aynı anda 70 hastanın ameliyat edilebileceğini dile getirdi.

Akademik İşbirlikleri ve Uluslararası Protokoller

Türkiye'deki üniversiteler, dünyanın birçok farklı bölgesinde stratejik işbirlikleri kurarak akademik etkileşimi artırmaktadır. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Suriye'nin yeniden inşasında önemli rol oynadığı vurgulandı. Yükseköğretim Kurulu olarak Suriye'yi ziyaret ettiklerini ve Suriye Yükseköğretim Bakanı ile kapsamlı işbirliği protokolü imzaladıklarını belirten Özvar, Şam'da Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacağını açıkladı.

40 binin üzerinde Suriyeli öğrenci yükseköğretim kurumlarımızdan mezun oldu.

yükseköğretim kurumlarımızdan mezun oldu. Söz konusu protokol, Suriyeli öğrencilerin Türkiye'den dönüşleri sonrasında eğitim hayatına uyumlarını kolaylaştıracak düzenlemeleri içermektedir.

Türkiye'de eğitimlerine devam eden ara sınıf öğrencileri, Suriye'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak isterlerse kendilerine gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.

Üniversiteler arasında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde ortak diploma programları başlatılacak.

Suriye'nin ihtiyaç duyduğu öğretim üyeleri üniversitelerimizde yetiştirilecektir.

Küresel Akademik Marka Değerleri ve Hedefler

Prof. Dr. Özvar, YÖK olarak araştırma, proje, bilimsel çalışma, nitelikli akademik yayın, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk gibi alanlarda üniversiteleri geliştirmek için çalıştıklarını belirtti. Türk üniversitelerinin dünya ölçeğinde daha üst sıralara çıkmasını amaçladıklarını vurgulayan Özvar, "2028 yılına kadar uluslararası sıralamalarda en az 2 üniversitemizin ilk 200'e, 10 üniversitemizin ilk 500'e ve 50 üniversitemizin ilk 1000'e girmesini hedefliyoruz." dedi.

Üniversitelerimizin küresel akademik marka değerlere sahip olması çok önemli. Bu hedeflere ulaşmak için eğitim-öğretimde kalite güvencesi, bilimsel ve teknolojik araştırmalara ayrılan fonlar, mezunların ulusal ve küresel istihdamda görünürlüğü ve bilimsel yayınların çıktı ve etkileri büyük önem taşımaktadır. Bunları sağlamak için yönetsel, kurumsal ve finansal alanlarda hükümetle istişare halinde daha cesur ve kararlı adımlar atılacaktır.