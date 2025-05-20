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Marmara Denizi'nde Müsilajla Mücadelede Denetimler Artıyor

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı ile binlerce işletme ve deniz aracı denetlendi, milyonlarca lira ceza uygulandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 14:51, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 14:47
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Marmara Denizi'nde Müsilajla Mücadelede Denetimler Artıyor

Müsilajla mücadele kapsamında hayata geçirilen Marmara Denizi Koruma Eylem Planı ile bugüne kadar 272 bin 288 işletme ve deniz aracı denetlendi. Bu denetimler sonucunda 2 bin 896 işletme ve deniz aracına toplamda 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandı ve 268 işletmenin faaliyeti durduruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Haziran 2021 tarihinde uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor.

Denetimlerde Uygulanan Cezalar ve Sonuçlar

  • 2021 yılından bugüne kadar, Marmara Denizi ve kıyısındaki illerde 38 bin 934 işletme ile 233 bin 354 deniz aracı denetlendi.
  • 2 bin 91 tesis ve 805 deniz aracına toplamda 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandı.
  • 268 işletme için faaliyet durdurma kararı alındı.

Atık Su Denetimleri ve Tespitler

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında, 2025 yılı Ocak ayı içerisinde Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ illerinde atık su üreten 447 tesis denetlendi. Denetimlerde deşarjı olan 360 tesisten atık su numunesi alındı. Analiz sonuçlarına göre, bu numunelerden 62'sinin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu, ayrıca 11 belediye ve işletmeden kaynaklanan atık suların arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi.

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