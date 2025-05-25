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Eşine İlgisiz Davranan Koca Kusurlu! Nafaka ve Tazminat Ödeyecek

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin iş yeri adresini bilmeyen, ilgisiz davranan ve eşinin ailesinin telefonlarına cevap vermeyen kocayı kusurlu bularak, boşanma davasında nafaka ve tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını onadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 11:05, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 11:11
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Eşine İlgisiz Davranan Koca Kusurlu! Nafaka ve Tazminat Ödeyecek

Antalya'da yaşayan bir kadın, eşi tarafından kendisine ve çocuğuna ilgi gösterilmediğini, yatağının ayrıldığını, habersiz seyahatlere çıktığını, sosyal medyada engellendiğini ve eşinin ailesi tarafından dışlanıp hakarete uğradığını belirterek boşanma davası açtı. Davalı koca ise dava dilekçesi kendisine usulüne uygun tebliğ edildiği halde, davaya cevap vermedi.

Mahkeme Kararının Detayları

Antalya 8. Aile Mahkemesi, erkeğin eşinin iş yerinin yerini bile bilmeyecek kadar ilgisiz davrandığı ve kadının yakınlarının telefonlarına dahi cevap vermeyerek eşiyle ve ailesiyle bağlarını kopardığı gerekçesiyle erkeği kusurlu buldu.

  • Çiftin "evlilik birliğinin temelden sarsıldığını" tespit eden mahkeme, tarafların boşanmalarına karar verdi.
  • Çocuğun velayetinin anneye verilmesine hükmedildi.
  • Erkeğin çocuk yararına aylık 1000 lira, kadın yararına aylık 1000 lira tedbir nafakası ödemesine karar verildi.
  • Kadına 20 bin lira maddi tazminat ödenmesine hükmedildi.

İstinaf ve Temyiz Süreci

Karara ilişkin istinaf başvurusu üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu ancak kadına ödenecek maddi tazminatın 75 bin liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Erkeğin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtaya geldi.

Yargıtay'ın Onama Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemelerince verilen kararı usul ve kanuna uygun buldu. Davalı kocanın temyiz istemini reddederek, hükmün onanmasına karar verdi.


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