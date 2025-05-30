Edirne ve Kırklareli'nde 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri, Edirne genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 18 düzensiz göçmeni tespit etti. Yabancı uyruklu kişiler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli'nde ise Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde 9 düzensiz göçmeni yakalayarak işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz Göçmenlerin Yakalanması

Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı.

18 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İşlemler ve Teslimatlar

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

gönderildi. Kırklareli'nde yakalanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.



