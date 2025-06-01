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Iğdır'da Yengelerini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde iki yengesini öldüren Mehmet Çakmakcı'nın ifadesi ortaya çıktı. Olayın detayları ve yakalanma süreci haberde.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 09:44, Son Güncelleme : 01 Haziran 2025 09:46
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Iğdır'da Yengelerini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde yaşanan trajik olayda, Mehmet Çakmakcı (73), yengeleri Hatun Çakmakcı (59) ve Elmas Çakmakcı'yı (52) öldürdü. Olay, 28 Mayıs günü saat 12.30 sıralarında Hacıağa köyünde meydana geldi. Mehmet Çakmakcı, köy yolunu kullanması nedeniyle yaşanan tartışmada yengelerinin köylülerden yana tavır aldığını belirtti. İfadesinde, "Elmas ve Hatun Çakmakcı'ya öfkeliydim. Bana karşı olan köy halkının yanlarına gitmemelerini istiyordum" dedi.

Olayın Gelişimi

Mehmet Çakmakcı, yengeleri Hatun ve Elmas Çakmakcı'yı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçtı. İki kadının cenazeleri Aralık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Elmas Çakmakcı Hacıağa köyünde, Hatun Çakmakcı ise Iğdır Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Mehmet Çakmakcı'nın Ermenistan sınırındaki Yüzbaşılar köyü kırsalında olduğunu tespit etti ve operasyonla yakaladı. Mehmet Çakmakcı, Aralık ilçe adliyesine çıkarılarak 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Mehmet Çakmakcı'nın İfadesi

Mehmet Çakmakcı'nın ifadesinde, köylülerle yaşadığı sorunlar nedeniyle göç ettiğini ancak bir süre sonra geri döndüğünü belirtti. Köyün dışında yaşadığını ve köylülerin köy yolunu kullanmasını istememesi nedeniyle daha önce şikayette bulunduğunu söyledi. Kardeşleri ve eşleri Elmas ile Hatun Çakmakcı'nın köy halkının yanında durmasına öfkelendiğini ifade etti. Olay günü, Elmas ve Hatun'u evlerinin önünde çalışırken gördüğünü, bir anda sinirlenip kendini kaybettiğini ve tabancasıyla önce Hatun'a, ardından Elmas'a ateş ettiğini anlattı. Olay anında yanında kimsenin olmadığını ve kimseden yardım almadığını belirtti.

'Kızım ve Damadımla Vedalaştım'

Mehmet Çakmakcı, olaydan sonra oğlunun adına kayıtlı traktörle Karakoyunlu ilçesine gittiğini, Melekli beldesindeki su kanalına olayda kullandığı tabancayı attığını söyledi. Kızı ve damadıyla vedalaştıktan sonra kahvede çay içtiğini, bir akrabasıyla su kanalında oturup olayı anlattığını belirtti. Bu sırada jandarma tarafından yakalandı. Tansiyon ve gut hastası olduğunu belirten Mehmet Çakmakcı, pişman olduğunu ifade etti.

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