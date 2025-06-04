Arama ve Kurtarma Teknikerliği ile Teknisyenliğinin sağlık şartlarına dair yönetmelik yayımlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Arama ve Kurtarma Teknikerliği ile Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sağlık Şartları Yönetmeliği

İçişleri Bakanlığı (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)'ndan 4 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazetede yer alan düzenleme:

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ARAMA VE KURTARMA

TEKNİKERLİĞİ İLE ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENLİĞİ

SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; arama ve kurtarma teknikerliği ile arama ve kurtarma teknisyenliği kadro veya pozisyonunda bulunanlar ile istihdam edilecekler hakkında düzenlenecek sağlık kurulu raporlarının genel usul ve esasları ile bunlarda aranacak sağlık şartlarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, arama ve kurtarma teknikerliği ile arama ve kurtarma teknisyenliği kadro veya pozisyonunda bulunanlar ile bu kadrolara veya pozisyonlara atanma talebiyle başvuruda bulunanlarda aranacak sağlık şartlarını, talep edilen sağlık kurulu raporlarını, bu raporların ayrıntılarını ve bu raporlara göre yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (2) numaralı alt bendine ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktif görev: Arama ve kurtarma hizmetinin gereği olan her türlü görevi,

b) Arama ve kurtarma hizmeti: Afet ve acil durumlarda afetzede veya kazazedenin yerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ile mezkur durumlarda yaralı olan ya da hayati tehlikesi bulunan, kendi başına kurtulamayan afetzede veya kazazedenin bulunduğu yerden güvenli bir yere alınmasını,

c) Arama ve kurtarma teknikeri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı teşkilatında görevli olarak yurt içinde veya yurt dışında afet ve acil durumlar ile sivil savunma hizmetlerinde profesyonel arama ve kurtarma hizmeti veren ve insani yardım çalışmalarını yürüten arama ve kurtarma teknikeri kadro veya pozisyonundaki personeli,

ç) Arama ve kurtarma teknisyeni: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı teşkilatında görevli olarak yurt içinde veya yurt dışında afet ve acil durumlar ile sivil savunma hizmetlerinde profesyonel arama ve kurtarma hizmeti veren ve insani yardım çalışmalarını yürüten arama ve kurtarma teknisyeni kadro veya pozisyonundaki personeli,

d) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

e) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

f) Birlik müdürü: Afet ve acil durum arama kurtarma birlik müdürünü,

g) Durum bildirir ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu: Personel adaylarının veya personelin sağlık durumları ile ilgili olan hastalık branşına/branşlarına özel olarak düzenlenen, durum bildirir ve bu Yönetmelik hükümlerine göre dilim belirtir sağlık kurulu raporunu,

ğ) E-rapor sistemi: Sağlık kurulu raporlarının elektronik olarak düzenlenip e-imza ile onaylanabildiği Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan elektronik sistemi,

h) Giriş sağlık muayenesi: Arama ve kurtarma teknisyenliği ile arama ve kurtarma teknikerliği kadro veya pozisyonlarına ilk defa atanacaklara ilişkin sağlık muayenesini,

ı) Giriş sağlık raporu: Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen, içeriği EK-1'de tanımlanan, arama ve kurtarma teknisyenliği ile arama ve kurtarma teknikerliği kadro veya pozisyonlarına ilk defa atanacaklar için düzenlenmesi zorunlu olan sağlık kurulu raporunu,

i) Giriş sınavı: Arama ve kurtarma teknisyenliği ile arama ve kurtarma teknikerliği kadro veya pozisyonlarına ilk defa atanacaklar için yapılan uygulama ve sözlü sınavını,

j) Hastalık branş sınıflandırması: Hastalıkların ve yaralanmaların vücuttaki seyrinde geçirdiği safhalarına ve bıraktığı sekellerin derecelerine göre bu Yönetmelikte yer alan hastalık branşlarının sınıflandırılmasında kullanılan A, B, C, D ve E dilimlerindeki sağlık durumlarını,

k) Hizmet sınıfı: 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde sayılan hizmet sınıflarını,

l) İl müdürlüğü: İl afet ve acil durum müdürlüğünü,

m) İl müdürü: İl afet ve acil durum müdürünü,

n) Kurtarma: Afet ve acil durumlarda yaralı olan ya da hayati tehlikesi bulunan, kendi başına kurtulamayan afetzede veya kazazedenin bulunduğu yerden güvenli bir yere alınmasını,

o) Personel: Arama ve Kurtarma Teknisyenleri ile Arama ve Kurtarma Teknikerlerini,

ö) Sağlık dosyası: Arama ve kurtarma teknikeri ile arama ve kurtarma teknisyeni kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenler ile bu kadro veya pozisyonlar için yapılacak uygulama sınavlarına katılacak adayların, giriş raporu dahil olmak üzere, sağlık durumları ve tedavileri ile ilgili düzenlenen belgelerin tamamını kapsayan, başvurudan itibaren takip edilen ve atanmaları halinde kadrolarının bulunduğu il müdürlüklerince yazılı veya elektronik ortamda muhafaza edilen dosyayı,

p) Sağlık kurulu: Tam teşekküllü hastanelerde oluşturulan kurulu,

r) Sağlık kurulu raporu: Tek tabibin yetkisi dışında kalan hususlarda arama ve kurtarma teknikeri ile arama ve kurtarma teknisyeni kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenler ile bu kadro veya pozisyonlar için yapılacak giriş sınavlarına katılmaya hak kazananların sağlık durumları hakkında karar verilen, en az iç hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi, göz hastalıkları, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden oluşan sağlık kurullarınca düzenlenen raporu,

s) Tam teşekküllü hastane: Bünyesinde iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak burun boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları bulunan ve bu uzmanların katılımıyla sağlık kurulu/kurulları teşekkül edebilen, Sağlık Bakanlığınca sağlık kurulu raporu düzenleme yetkisi verilen özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç Devlet hastanelerini, Devlet eğitim ve araştırma hastanelerini ve üniversitelere bağlı hastaneleri,

ş) Uygulama sınavı: Arama ve kurtarma teknikerliği ile arama ve kurtarma teknisyenliği uygulama sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sağlık Raporu, Düzenlenme Esasları ve Teslimi

Giriş sağlık raporu ve düzenlenme esasları

MADDE 5- (1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde giriş sağlık raporlarını tam teşekküllü hastanelerden alır.

(2) Tam teşekküllü hastaneler, giriş sağlık raporlarını bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenler ve bu raporların düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Giriş sınavına katılacak adaylar, mevcut sağlık durumuna göre değerlendirilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin, muayeneden önce düzeltilmiş olması gerekir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için muayene tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez.

b) Giriş sağlık raporu, EK-1'de belirtilen bölümleri içerir ve bu bölümler eksiksiz doldurulur.

c) EK-1'de yer alan laboratuvar testlerinin, görüntüleme yöntemlerinin, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları ve tüm branşlar için ilgili uzman doktorun ihtiyaç duyduğu ek test ve yöntemlerin sonuçları ile muayene sonuçları rapor üzerinde ilgili bölümlere yazılır.

ç) Teşhis ve karar haneleri boş bırakılamaz. Bir hastalığın tespit edilmesi halinde, teşhis hanesine, hastalıkla birlikte hastalığın hangi dilimde olduğu da yazılır, hastalığı olmayanlar için teşhis hanesine "sağlam" yazılır.

d) Giriş sınavına katılacak adaylarla ilgili değerlendirmeler EK-2'de yer alan hastalık branşlarının sınıflandırılmasına göre yapılır.

e) Karar hanesine EK-2'de yer alan hastalık branşlarının sınıflandırılmasının A diliminde belirtilen şartları taşıyanlar hakkında "arama ve kurtarma teknikeri-teknisyeni olur" kararı yazılır. Hastalık branşlarının sınıflandırılmasının B, C, D ve E dilimlerinde belirtilen şartları taşıyanlar hakkında ise "arama ve kurtarma teknikeri-teknisyeni olamaz" kararı yazılır. Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları ve muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz.

Giriş sağlık raporlarının teslimi

MADDE 6- (1) Giriş sınavına katılacak adaylar için düzenlenen giriş sağlık raporları, uygulama sınav tarihinden önce sınav ilanında belirtilen usulde Başkanlığa teslim edilir. Sağlık raporunun karar hanesinde "arama ve kurtarma teknikeri-teknisyeni olur" kararı yazanlar uygulama sınavına katılmaya hak kazanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Şartlarına Göre Çalışma, Maluliyet, Aktif Görev ve Geri Dönme

Durum bildirir ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılacak haller

MADDE 7- (1) Personel aşağıdaki hallerde durum bildirir ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilir:

a) Başkanlıkça son sağlık durumlarının saptanmasının yazılı olarak istenmesi.

b) İl müdürü veya birlik müdürünün gerekli gördüğü haller.

c) Personel tarafından talep edilmesi.

ç) Elli yaşın üzerinde olanlarda aktif görevin devamına ilişkin sağlık şartının tespiti.

Sağlık şartlarına göre çalışma ve maluliyet

MADDE 8- (1) Personele ait durum bildirir ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve diğer evraklar Başkanlık tarafından belirlenecek olan hekim veya hekimler tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.

(2) Başkanlıkça görevlendirilecek olan hekim veya hekimler tarafından personel hakkında yapılacak değerlendirmeye göre;

a) A, B ve C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen personel, aktif görevlerde çalışmaya devam eder ve bu personel hakkında "aktif görevlerde çalışmaya devam eder" kararı verilir.

b) D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen personel, aktif görevlerde çalışmaya devam edemez. Bu personelin aktif olmayan görevlerde çalışıp çalışamayacağı değerlendirilir. Bu personel hakkında "aktif görevlerde çalışamaz, aktif olmayan görevlerde çalışır" veya "aktif görevlerde ve aktif olmayan görevlerde çalışamaz" kararı verilir. Bu kapsamda;

1) D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları için "aktif görevlerde çalışamaz, aktif olmayan görevlerde çalışır" kararı verilen personel hakkında Başkanlığın uygun görmesi halinde, bu personelin görev yapabileceği birim amirlikleri Başkanlık tarafından belirlenerek bu birimlerde çalışması sağlanır. Bu kapsamdaki personelin çalışacağı birim amirliğine görevlendirilmesi görev yaptığı il müdürlüğü tarafından yapılır.

2) D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları için hakkında "aktif görevlerde çalışamaz, aktif olmayan görevlerde çalışır" kararı verilen personelden daha sonra aktif olmayan görevlerde de çalışamayacağı anlaşılanlar ile "aktif görevlerde ve aktif olmayan görevlerde çalışamaz" kararı verilen personelin sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından malul olduğuna karar verilen kişiler, personel olarak çalışamaz.

3) D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları için "aktif görevlerde çalışamaz, aktif olmayan görevlerde çalışır" kararı verilen personelin veya Başkanlığın talebinin olması halinde, maluliyet yönünde işlem yapılmak üzere sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından malul olduğuna karar verilen kişiler, personel olarak çalışamaz.

4) D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları için "aktif görevlerde çalışamaz, aktif olmayan görevlerde çalışır" kararı verilen personelin talebinin olması ve Başkanlığın uygun görmesi halinde bu personel, arama ve kurtarma teknikerliği ile arama ve kurtarma teknisyenliği dışında durumuna uygun boş kadro veya pozisyona atanabilir.

c) Psikiyatrik hastalıklar yönünden D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen personel hakkında "aktif görevlerde ve aktif olmayan görevlerde çalışamaz" kararı verilir. Bu durumda olan personelin sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından malul olduğuna karar verilen kişiler, personel olarak çalışamaz.

ç) E dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen personel hakkında "aktif görevlerde ve aktif olmayan görevlerde çalışamaz" kararı verilir. Bu durumda olan personelin sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından malul olduğuna karar verilen kişiler, personel olarak çalışamaz.

(3) Elli yaşın üzerinde ve aktif görevde çalışan personel, il müdürlüğü tarafından her iki yılda bir tam teşekküllü hastaneye sevk edilir, bu personel hakkında sağlık kurulu raporu aldırılır ve bu kapsamda alınacak sağlık kurulu raporuna 2 nci fıkra hükümleri kapsamında işlem yapılır. Elli yaşın üzerinde olan ve aktif olmayan görevlerde çalışan personel için bu kapsamda işlem yapılmaz.

Geri dönme ve aktif göreve geri dönme

MADDE 9- (1) Görevinden 6 aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra geri dönmek isteyen personel, sağlık durumunu, durum bildirir ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu ile belgelemek zorundadır. Bu durumda olanlar için A, B ve C dilimi sağlık şartlarına uygunluk aranır ve bu kapsamda alınacak raporlara, 8 inci madde kapsamında işlem yapılır.

(2) D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları için "aktif görevlerde çalışamaz, aktif olmayan görevlerde çalışır" kararı verilen personelden, sağlık durumunun düzeldiği gerekçesiyle aktif göreve geri dönmek isteyenler, D diliminde değerlendirilmelerine sebep olan sağlık sorunu veya sorunları açısından iyileştiklerini belirten durum bildirir ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu ile sağlık durumlarını belgelemek zorundadır. Bu durumda olanlar için A, B ve C dilimi sağlık şartlarına uygunluk aranır ve bu kapsamda alınacak durum bildirir ve dilim belirtir sağlık kurulu raporlarına, 8 inci madde kapsamında işlem yapılır.

Durum bildirir ve dilim belirtir sağlık raporlarının Başkanlıkça görevlendirilecek olan hekim veya hekimler tarafından incelenmesi

MADDE 10- (1) Personele ait durum bildirir ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve diğer belgeler, Başkanlıkça görevlendirilecek olan hekim veya hekimler tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir. Yapılacak bu değerlendirmeye göre;

a) A, B ve C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen personel aktif görevlerde çalışmaya devam eder ve bu personel hakkında "aktif görevlerde çalışmaya devam eder" kararı verilir.

b) D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen personel aktif görevlerde çalışmaya devam edemez. Bu personelin aktif olmayan görevlerde çalışıp çalışamayacağı değerlendirilir. Bu personel hakkında "aktif görevlerde çalışamaz, aktif olmayan görevlerde çalışır" veya "aktif görevlerde ve aktif olmayan görevlerde çalışamaz" kararı verilir.

Hastaneye sevki yapılanların işlemlerinin tamamlattırılması

MADDE 11- (1) Durum bildirir ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilenler; aynı ilde sevk edilmiş ise tebliğ tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde, il dışına sevk edilmiş ise tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi iş günü içerisinde sevk edildikleri hastaneye müracaat etmek zorundadır. İdarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın başvuruyu usulüne uygun yapmayanlar veya herhangi bir gerekçe ile başvuru yapmayanlar hakkında ilgili disiplin hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sağlık kurulu raporlarında hastalık dilimine uymayan vakaların değerlendirilmesi

MADDE 12- (1) Giriş sağlık raporu veya durum bildirir ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi aşamasında; kişinin hastalığı ile mevcut sağlık durumu, hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki dilimlerden hiçbirine uymadığında, sınır vakalarda, hastalığın seyri ve derinliği dikkate alınarak, kişinin mevcut durumuna göre uygun olabilecek en yakın dilime, muayeneyi yapan, hastanın sonuçlarını değerlendiren tam teşekküllü hastane ilgili uzman doktoru ve sağlık kurulu doktorları karar verir. Sağlık kurulu bu kararı, kişinin yapacağı görevi bilerek ve değerlendirerek verir. Tam teşekküllü hastane sağlık kurulunun uygun gördüğü dilim ve karara göre Başkanlıkça gereken işlem yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Sağlık kurulu işlemi devam eden raporlar

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık kurulu işlemine başlanan ancak henüz işlemleri sonuçlanmamış olanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.