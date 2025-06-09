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Bakanlıktan uyarı! Sahte yetkili servislere karşı dikkat

Yaz aylarında artan servis ihtiyacıyla birlikte sahte yetkili servisler çoğalıyor. SERBİS ile tüketiciler, güvenilir servis bilgilerine ulaşabiliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 23:35, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 23:30
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Bakanlıktan uyarı! Sahte yetkili servislere karşı dikkat

Ticaret Bakanlığı, sahte yetkili servislerle mücadele amacıyla önemli bir adım atmıştır. Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) sayesinde, tüketiciler www.servis.gov.tr adresinden ürünlerine ait yetkili servis bilgilerine hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabileceklerdir.

Özellikle yaz mevsiminde klima başta olmak üzere birçok elektronik ürün grubunda bakım, onarım ve montaj hizmetlerine olan talep artmaktadır. Tüketiciler genellikle internet arama motorları üzerinden yetkili servislere ulaşmayı tercih etmektedir. Ancak, bazı kişi veya firmalar sponsorlu reklamlar ile arama sonuçlarında üst sıralarda yer almakta ve üretici ya da ithalatçı firmaların marka ve logolarını izinsiz kullanarak kendilerini "yetkili servis" gibi tanıtmaktadır. Bu durum, tüketicilerin mağdur olmasına yol açabilmektedir.

Arama Motorlarında Sahte Reklamlara Dikkat

Sahte servisler, sponsorlu reklamlar aracılığıyla tüketicileri yanıltabilmektedir. Tüketicilerin bu tür reklamlara karşı dikkatli olması gerekmektedir.

Tüketicilerin Karşılaşabileceği Riskler

  • Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması
  • Ürünün garanti dışı kalması
  • Yetersiz ya da hatalı müdahale nedeniyle ürünün zarar görmesi
  • Tamiratın hiç yapılmaması veya eksik yapılması
  • Yüksek ve haksız servis ücretleri
  • Uzaktan erişim bahanesiyle kişisel verilere ulaşılması gibi dolandırıcılık vakaları

Yetkili Servise Ulaşmanın Güvenli Yolu: SERBİS

SERBİS ile tüketiciler, ürünlerine ait yetkili servis bilgilerine hızlı ve güvenli biçimde ulaşabilirler. Böylece sahte servislerin yol açabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Tüketicilere Öneriler

  • Yetkili servis hizmeti alınmadan önce ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgisi mutlaka kontrol edilmelidir.
  • İnternet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğu, firma resmi internet sitesi veya SERBİS üzerinden doğrulanmalıdır.

Şikayet ve Bildirim Kanalları

Tüketiciler, şüpheli durumlarda veya sahte servis girişimleriyle karşılaştıklarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla şikayet ve ihbarda bulunabilirler.


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