İzmir'de Grev Sonrası Toplu İşten Çıkarma Kararı Alındı

İzmir'de yaşanan işçi grevi sonrası sağlanan anlaşmanın ardından, İZDOĞA'dan 800, İZULAŞ ve İZBETON'dan ise 100'er işçinin işten çıkarılacağı açıklandı. İşten çıkarma sürecinin 4 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edeceği bildirildi. Grev sırasında kentte ulaşım durmuş, sokaklar çöplerle dolmuştu. Anlaşma sağlanmasına rağmen, işten çıkarma kararları ile huzur kısa sürdü.

İşten Çıkarma Süreci ve Gerekçeleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Belediye-İş sendikasına gönderdiği yazıda, sendikayla yapılan görüşmelerde işçi sayısının azaltılması konusunda anlaşmaya varılamadığı belirtildi. Bu nedenle, zorunlu toplu çıkarma işlem sürecinin 10 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlatılacağı ve 4 Temmuz 2025'e kadar tamamlanacağı ifade edildi.

Kendi isteğiyle ayrılanlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekliliğe hak kazananlar,

Yaptıkları iş tasfiye edildiği halde eski işlerine uygun bir işte çalışmak istemeyenler,

İşe önce girenin sonra çıkarılması esası ile işten çıkarılacaklar.

Bu süreçte, sendika temsilcisinin İnsan Kaynakları Birimi ile irtibat kurması gerektiği belirtildi.

Cemil Tugay'dan Açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, toplu işten çıkarma iddialarıyla ilgili olarak, "Çalışanları ihtiyaç fazlası ise azaltmaya çalıştığımız doğru. Ama böyle bir toplu işten çıkarma gibi bir durum yok. Performans ve ihtiyaca bağlı olarak doğru düzgün bir personel rejimi yürütmeye çalışıyoruz. Ben de zaman içerisinde personel sayısını arttırmaya değil azaltmaya çalışacağım, onu söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

Grev Sürecinde Yaşananlar

Grev nedeniyle özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da biriken çöpler çevreyi rahatsız etti. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da sahaya inerek duruma müdahale etti.

Belediye-İş Sendikası'nın Tepkisi

Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri, işten çıkarma kararları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm demokratik ve yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızdan arkadaşlarımızın hiçbir endişesi olmasın" ifadelerine yer verdi.