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İsrail İran'a saldırdı

İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi. İsrail'in saldırısında sivil binalar ve Natanz Nükleer Tesisi vuruldu, ölü ve yaralılar var.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 07:10, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 09:21
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İsrail İran'a saldırdı

İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. İsrail'in Savunma Bakanı Katz, İran'a saldırı düzenlediklerini açıkladı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırı tehditlerinin ardından Tahran'ın merkezinde en az 4 şiddetli patlama sesi duyuldu. İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da bazı bölgelere saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırılara ilişkin yayımlanan görüntülerde, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Mahallati semtinde sivil yerleşim yerindeki bir binanın hedef alındığı görüldü. Görüntülerde çok katlı binanın saldırı sonrasında ağır hasar aldığı belirtildi. Ayrıca, İsrail'in Tahran'ın kuzeyinde yer alan Kamraniye semtinde de sivil bir binayı hedef aldığına dair görüntüler ülke medyasında yer aldı.

İran-İsrail Gerilimi: Saldırılar, Ölümler ve Uluslararası Tepkiler

Natanz Nükleer Tesisi'ne Saldırı

İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ni de vurduğunu duyurdu. Haberde, Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi.

  • 5 kişi hayatını kaybetti
  • 20 kişi yaralandı
  • Tahran'da en az 4 şiddetli patlama
  • Mahallati ve Kamraniye semtlerinde sivil binalar hedef alındı
  • Natanz Nükleer Tesisi vuruldu, bölgede dumanlar yükseldi
İran'a Saldırı: Üst Düzey Komutanlar Ve Bilim İnsanları Hayatını Kaybetti

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