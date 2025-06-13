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Bakan Işıkhan yeni istihdam hedeflerini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çok önemli hedeflerinin olduğunu belirterek, 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşın istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 21:57, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 21:57
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Bakan Işıkhan yeni istihdam hedeflerini açıkladı

Memur-Sen tarafından düzenlenen ve engelli bireylerin fırsatlarda eşit, engelsiz, erişilebilir ve önyargısız bir toplumda yaşam sürmesi amacıyla gerçekleştirilen Memur-Sen Engelliler Komisyonu Türkiye Buluşması'nda, Engellilerin Çalışma Hayatı ve Erişilebilirlik Analiz Raporu tanıtıldı. Bakan Işıkhan, engellilik konusunun yüksek hassasiyet gerektirdiğini ve bu alandaki çalışmaların sosyal ve insani gelişmişlik seviyesini artıracağını vurguladı.

Engelli İstihdamında Son Durum

2002 yılından bu yana yaklaşık 550 bin engelli vatandaşın istihdama katılmasına aracılık edildi. 2024 yılında bu sayı 45 bini aşarken, 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla yaklaşık 17 bine ulaştı. Engelli İş Koçluğu uygulaması 81 ilde, 120 birimde aktif olarak sürdürülüyor. Ayrıca, 2014 yılından bu yana 65 binden fazla engelli, işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kurslarından yararlandı. Kamuda ve özel sektörde engelli çalıştırma zorunluluğu konusundaki güncellemeler de devam ediyor.

Destekler ve Projeler

  • Mesleki eğitim ve rehabilitasyon projelerine 80 milyon lira destek sağlandı.
  • İşe uyum projelerine yaklaşık 8 milyon lira üzerinde destek verildi.
  • Destek teknolojilerine aktarılan ödenek 156 milyon lirayı aştı.
  • Korumalı işyeri projelerine sağlanan kaynak ise 9,4 milyon lirayı geçti.

Engelsiz İŞKUR Platformu ve Engelli İstihdamı Reform Paketi ile engelli vatandaşlar hibe başvurularında bulunabiliyor ve iş ilanlarına hızlıca ulaşabiliyor.

Destekli İstihdam Projesi

Destekli İstihdam Projesi, otizm spektrum bozukluğu, Down sendromu ve serebral palsi gibi özel gereksinimleri olan bireylerin iş hayatına kazandırılması için ilk kez hayata geçiriliyor. Bu modelde:

  • İşverenlere ücret desteği sağlanacak.
  • İş koçluğu desteği sunulacak.
  • İşyeri düzenlemesi için toplam hibe tutarının yüzde 25'i verilecek.

Kamu ve Özel Sektörde Engelli İstihdamı

2002'de kamuda engelli istihdamı 5 bin 777 iken, bu sayı 13 kat artarak 73 bin 800'e ulaştı. Kamu sektöründe engelli istihdamı yasal yükümlülüğün yüzde 134'üne, özel sektörde ise yüzde 103'üne ulaştı.

2024 Yılı Hedefleri

Bakan Işıkhan, bu yıl içerisinde daha yoğun bir çalışma yürütüleceğini belirterek şu hedefleri paylaştı:

  • 500 bin kadın
  • 500 bin genç
  • 45 bin engelli birey
  • 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşın istihdama kazandırılması
  • 155 bin işyeriyle işbirliği yapılması
  • 2,25 milyon kişiye bireysel danışmanlık sunulması
  • 620 bin işyeri ziyareti gerçekleştirilmesi
  • 55 bin kişiye İş Kulübü desteği verilmesi

Tüm bu çalışmalarla toplumun tüm kesimlerine hitap eden kapsayıcı politikalar üretilmeye ve işsizliği kalıcı olarak en düşük seviyelere çekmeye devam edileceği belirtildi. Program, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.


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