Ankara'da Kamyonet ile Minibüs Çarpıştı, 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, büyükbaş hayvan yüklü bir kamyonet ile minibüs çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kaza, Akkuzulu Kavşağı'nda gerçekleşti. Kazaya karışan araçlardan biri Abdullah E. yönetimindeki 18 DE 177 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, diğeri ise Hasan E. idaresindeki 06 S 25313 plakalı minibüstü. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Yaralanan iki sürücü ile kamyonette bulunan Fatih D., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Devrilen araçlar ise vinç ve çekici yardımıyla kaldırıldı. Kamyonette bulunan 8 büyükbaş hayvanın kesime gönderildiği öğrenildi.

Kaza Detayları

Kaza, Akkuzulu Kavşağı'nda meydana geldi.

Kazaya karışan araçlar: 18 DE 177 plakalı kamyonet ve 06 S 25313 plakalı minibüs.

Kazada 3 kişi yaralandı : İki sürücü ve bir yolcu.

: İki sürücü ve bir yolcu. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen araçlar vinç ve çekiciyle kaldırıldı.

Kamyonetteki 8 büyükbaş hayvan kesime gönderildi.



