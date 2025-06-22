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Meteorolojiden Sağanak Yağış ve Fırtına Uyarısı!

Meteoroloji'den sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı! Hangi bölgelerde hava nasıl olacak?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 08:18, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 07:57
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Meteorolojiden Sağanak Yağış ve Fırtına Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu, Tokat ve Erzincan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklenmektedir.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklığının, yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

Rüzgar Durumu

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Uyarılar

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

  • Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Toz Taşınımı Uyarısı

  • Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


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