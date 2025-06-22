Karı, koca çift el ele girdikleri sınavda üniversite hayali için ter döktüler

Ankara'da Dünyanın En Uzun Çelik Çatılı Stadı Yükseliyor!
Ankara'da Dünyanın En Uzun Çelik Çatılı Stadı Yükseliyor!
Trafikte Büyük Dönüşüm: Her 1000 Otomobilden 15'i Elektrikli!
Trafikte Büyük Dönüşüm: Her 1000 Otomobilden 15'i Elektrikli!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Litresi 55 TL'yi bulmuştu! Motorinde bu sefer indirim bekleniyor
Litresi 55 TL'yi bulmuştu! Motorinde bu sefer indirim bekleniyor
YKS maratonunda son gün heyecanı
YKS maratonunda son gün heyecanı
Bakan Uraloğlu: İran ve Irak'ta 11 Türk Uçağı Kaldı
Bakan Uraloğlu: İran ve Irak'ta 11 Türk Uçağı Kaldı
Hayvanları Koruma Maskesiyle Dolandırıcılık! Milyonlar Buhar Oldu
Hayvanları Koruma Maskesiyle Dolandırıcılık! Milyonlar Buhar Oldu
Başkentte İlk Kadın Başsavcı Vekili Atandı!
Başkentte İlk Kadın Başsavcı Vekili Atandı!
Yüksek Faiz Konut Piyasasını Felç Etti
Yüksek Faiz Konut Piyasasını Felç Etti
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
ABD, İran'da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenledi
ABD, İran'da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenledi
Karne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti
Karne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti
Kirayı IBAN ile Gönderenler Dikkat!
Kirayı IBAN ile Gönderenler Dikkat!
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: İkinci Görüşme Haftaya Yapılacak
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: İkinci Görüşme Haftaya Yapılacak
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Meclis Harekete Geçiyor
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Meclis Harekete Geçiyor
Erdoğan: Netanyahu bölgesel barışın önündeki en büyük engeldir
Erdoğan: Netanyahu bölgesel barışın önündeki en büyük engeldir
e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemine yeni özellikler eklendi
e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemine yeni özellikler eklendi
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Düzenlendi
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Düzenlendi
YKS maratonu TYT ile başladı
YKS maratonu TYT ile başladı
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe: 446 düzensiz göçmen yakalandı
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe: 446 düzensiz göçmen yakalandı
Türk öğrenciler Katar'da lisans eğitimi alacak
Türk öğrenciler Katar'da lisans eğitimi alacak
Meteoroloji'den Sağanak Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji'den Sağanak Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Sakarya Pamukova'da Otobüs Kazası: 2'si Ağır 13 Yaralı
Sakarya Pamukova'da Otobüs Kazası: 2'si Ağır 13 Yaralı
Samsun'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Samsun'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin Yanıtladı: 4+4+4 Eğitim Modeli Değişiyor mu?
Bakan Tekin Yanıtladı: 4+4+4 Eğitim Modeli Değişiyor mu?
Enformasyon Savaşının Kalesi!
Enformasyon Savaşının Kalesi!
YKS 2025 TYT Sınavı Yarın! 2,5 Milyon Aday Ter Dökecek
YKS 2025 TYT Sınavı Yarın! 2,5 Milyon Aday Ter Dökecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Karı, koca çift el ele girdikleri sınavda üniversite hayali için ter döktüler

Hatay'da yaşayan Serkan ve Sıla Kaftanoğlu çifti, aynı okulda el ele birlikte girdikleri sınavda üniversite hayaliyle yan yana sınıflarda ter döktüler.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 09:28, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 09:30
Yazdır
Karı, koca çift el ele girdikleri sınavda üniversite hayali için ter döktüler

Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Serkan Kaftanoğlu ve 25 yaşındaki eşi Sıla Kaftanoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) birlikte ders çalışarak birlikte başvuru yaptı. Kaftanoğlu çifti, sınav başvurusu belgesine baktıklarında aynı okul içerisinde yan yana sınıflarda sınava gireceklerini gördüler. Üniversite sınavına 5'inci girişi olan Serkan, sınava ilk kez giren eşi Sıla'nın ilk sınav heyecanına ortak oldu. 5 aylık hamile olan ve ilk defa sınav heyecanı yaşayacak olan Sıla Kaftanoğlu, eşiyle birlikte gireceği sınavda anaokulu öğretmeni olmayı hedefliyor.

"Benim için bu sınav daha önemli olacak, çünkü eşimle beraber olmak benim için önem taşıyor"

Üniversite sınavına 5'inci defa girmesine rağmen bu sefer sınavın kendisi için ayrı anlamlı olduğunu söyleyen Serkan Kaftanoğlu, "Eşim normalde öğretmenlik düşüncesi var. Bende ona destek amaçlı öncelikle hem yanında olmak için bu sınava gireceğim. Ona destek olacağım. Sınav yerimizde yan yana olacak ve inşallah başarılı olacağız. Deprem bölgesinde olduğumuz için afet yönetimi ve arama kurtarmanın önemini hissettiğim için bu bölümü okumak istiyorum. Benim bu sınava 5'inci girişim olacak. Eşimin ilk sınav deneyimi olacak. Benim için bu sınav daha önemli olacak. Çünkü eşimle beraber olmak benim için önem taşıyor. Eşimle olmamın ve sınava gireceğimiz için biraz heyecan var. Onun dışında başka heyecan yok. Ben eşimin sınava gireceğini bildiğim için onunla sınavda beraber olmak için sürpriz yaptım. İkimizin aynı okulda neredeyse aynı sınıfta olacağını düşünmüyordum. Bizim içinde büyük bir sürpriz oldu" dedi.

"Başka okullar ve sınıflar olur diye düşünürken aynı okulu hiç düşünmüyorduk ama nasip böyleymiş"

İlk sınav heyecanını eşiyle birlikte paylaşan 5 aylık hamile olan Sıla Kaftanoğlu, "Bu benim ilk girişim ve ilk sınav heyecanım. Eşimle ilk defa gireceğim için daha bir heyecanlı oldum. İlk sınav tecrübesini yaşayacağım. Ne aynı sınıfı ne de aynı okulu düşünüyorduk. Başka okullar ve sınıflar olur diye düşünürken aynı okulu hiç düşünmüyorduk ama nasip böyleymiş. Hedefim anaokulu öğretmenliği ya da ileriye dönük bir meslek seçebilirim. Şuan en azından bir sınava girmeye teşebbüs ettim. O yüzdem önüme ne çıkarsa hayırlı hizmet edeceğim bölüm için sınava giriyorum. Benim çocuklarım da olduğu için daha çok geceleri sınava çalışıyordum. Eşimle beraber hazırlandık. Hamilelik stresi zaten var birde sınav stresi olunca daha fazla artıyor. O yüzden stres iki kat arttı ve bir an önce sınava girip çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber