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İran, BM Güvenlik Konseyi'nden 'acil oturum' talep etti

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said Iravani, ABD'nin İran'a saldırısı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nden 'acil oturum' talep etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 10:38, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 12:32
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İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, ABD'nin İran'a saldırısının, 'bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı ciddi tehdit' teşkil ettiğini bildirdi. Iravani, saldırıların, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) 'gözetimi altında gerçekleştiğini' savunarak, ABD'nin saldırısının BM Şartı'nı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. Iravani, 'bu yasa dışı eylemin incelenmesi, kınanması için gerekli tedbirlerin alınması ve sorumluların cezasız kalmamasının sağlanması' için acil oturum yapılması çağrısında bulundu.

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