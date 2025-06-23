İran, Katar'daki ABD üssünü vurdu
İran, Katar'dahi DOHA ABD üssüne saldırdığını açıkladı
İran Devlet Televizyonundan yapılan açıklamada "Katar'daki Al-Udeyd Amerikan Üssüne Karşı "Fetih Müjdeleri" Operasyonu Başladı" denildi.
Trump, ABD Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı şu an Beyaz Saray'da savaş odası'nda iran saldırısını takip ettiği açıklandı
Doha'daki ABD üssüne yapılan İran saldırısı sonrasında insanların panik şekilde koşturdukları görüldü
Katar topraklarında 6 Amerikan üssü bulunuyor.
Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Katar hava savunma sistemleri, El Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan füze saldırısını engelledi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmadı." denildi
İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada ''Katar'daki Al Udeid Üssü'ne yönelik saldırımız, kardeş ülke Katar'ı tehdit etmiyor.'' denildi.
ABD'nin Suriye, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'daki üslerinde sirenler çalıyor.
KATAR SEMALARINDA İRAN FÜZELERİ VE AMERİKAN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ pic.twitter.com/E3Z5K1gzytYunus Paksoy (@yunuspaksoy) June 23, 2025