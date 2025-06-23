İran, Katar'daki ABD üssünü vurdu

İran Devlet Televizyonundan yapılan açıklamada "Katar'daki Al-Udeyd Amerikan Üssüne Karşı "Fetih Müjdeleri" Operasyonu Başladı" denildi.

Trump, ABD Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı şu an Beyaz Saray'da savaş odası'nda iran saldırısını takip ettiği açıklandı

Doha'daki ABD üssüne yapılan İran saldırısı sonrasında insanların panik şekilde koşturdukları görüldü

Katar topraklarında 6 Amerikan üssü bulunuyor.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Katar hava savunma sistemleri, El Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan füze saldırısını engelledi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmadı." denildi

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada ''Katar'daki Al Udeid Üssü'ne yönelik saldırımız, kardeş ülke Katar'ı tehdit etmiyor.'' denildi.

ABD'nin Suriye, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'daki üslerinde sirenler çalıyor.