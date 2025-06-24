Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Hava Durumu Raporu
Meteorolojiye göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor, rüzgar kuzeyden esiyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 07:38, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 08:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. 24 Haziran 2025 için bölge bölge hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır:
Marmara Bölgesi
- BALIKESİR: 35°C, az bulutlu ve açık
- EDİRNE: 36°C, az bulutlu ve açık
- İSTANBUL: 31°C, az bulutlu ve açık
Ege Bölgesi
- İZMİR: 36°C, az bulutlu ve açık
- MUĞLA: 36°C, az bulutlu ve açık
- UŞAK: 34°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi
- ADANA: 38°C, az bulutlu ve açık
- ANTALYA: 37°C, az bulutlu ve açık
- HATAY: 32°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi
- ANKARA: 31°C, az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR: 33°C, az bulutlu ve açık
- KONYA: 31°C, az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz Bölgesi
- BOLU: 30°C, az bulutlu ve açık
- DÜZCE: 32°C, az bulutlu ve açık
- SİNOP: 28°C, az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
- AMASYA: 31°C, parçalı ve az bulutlu
- RİZE: 27°C, parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
- ERZURUM: 25°C, parçalı ve az bulutlu
- KARS: 23°C, parçalı ve az bulutlu
- MALATYA: 33°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- DİYARBAKIR: 37°C, az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP: 36°C, az bulutlu ve açık
- MARDİN: 34°C, az bulutlu ve açık
Tüm yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların dikkatli olmaları önerilmektedir.