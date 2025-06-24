Emniyette FETÖ Soruşturmasında 16 Aktif Personel Yakalandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda, 14 ilde düzenlenen baskınlarda 16'sı aktif emniyet personeli olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 08:43, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 08:47
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasında 21 şüphelinin faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Polis ekiplerince, İstanbul, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 13'ü aktif, 6'sı ihraç edilmiş emniyet personeli ile 2 sözde emniyet gizli sorumlusu gözaltına alındı.
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