Hazine Bakanlığı kira sertifikası ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2030 vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek üzere beş finans kuruluşunu yetkilendirdi. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi paylaşıldı. Bu adım, Türkiye'nin dış finansman programı kapsamında uluslararası sermaye piyasalarında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yetkilendirilen Finans Kuruluşları

Dubai Islamic Bank

ENBD

HSBC

Kuwait Finance House

Standard Chartered

Kira Sertifikası İhracı Hakkında

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında Eylül 2030 vadeli dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Dubai Islamic Bank, ENBD, HSBC, Kuwait Finance House ve Standard Chartered'a yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.



