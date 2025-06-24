Hazine Bakanlığı kira sertifikası ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi
Bakanlık, uluslararası sermaye piyasalarında 2030 vadeli dolar cinsinden kira sertifikası ihracı amacıyla Dubai Islamic Bank, ENBD, HSBC, Kuwait Finance House ve Standard Chartered'a yetki verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 09:16, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 09:26
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2030 vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek üzere beş finans kuruluşunu yetkilendirdi. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi paylaşıldı. Bu adım, Türkiye'nin dış finansman programı kapsamında uluslararası sermaye piyasalarında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Yetkilendirilen Finans Kuruluşları
- Dubai Islamic Bank
- ENBD
- HSBC
- Kuwait Finance House
- Standard Chartered
Kira Sertifikası İhracı Hakkında
Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında Eylül 2030 vadeli dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Dubai Islamic Bank, ENBD, HSBC, Kuwait Finance House ve Standard Chartered'a yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.