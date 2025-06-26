İzmir'de çöplük alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkisinde, bir kişi tarafından izinsiz şekilde yakıldığı belirlenen çöplerden çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

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