Ağrı Dağı'na tırmanış sırasında kalp krizi geçiren dağcı hayatını kaybetti
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı'nda tırmanış yapan bir dağcı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 22:41, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 22:42
112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Ağrı Dağı'nda 3300 rakımda tırmanış yapan Yunus Emre Tekin'in (36), tırmanış sırasında kalp krizi geçirdiği ve yanında bulunan arkadaşı tarafından kalp masajı yapıldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye 2 arama kurtarma teknisyeni ve 1 araçtan oluşan AFAD ekibi ile jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müşterek çalışmaları sonucu, saat 17.35'te dağcının bulunduğu bölgeye ulaşıldı. UMKE ekiplerinin tüm tıbbi müdahalelerine rağmen Yunus Emre Tekin kurtarılamadı. Tekin'in cenazesi, hastaneye sevk edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.