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Yeni Karne Sistemiyle Sosyal Etkinliklerde Rekor Katılım!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 yılında hayata geçirilen, ortaokul öğrencilerinin sosyal etkinliklere katılımının da işlendiği yeni karne uygulamasıyla, öğrencilerin sosyal etkinliklere ilgisi arttı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında düzenlenen etkinlik sayısı 8 milyona yaklaşırken, 10 milyon 74 bin 649 öğrenci bu etkinliklere 89 milyon 891 bin 21 katılım sağladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 22:55, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 22:56
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Yeni Karne Sistemiyle Sosyal Etkinliklerde Rekor Katılım!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ortaokul öğrencilerinin ders ve davranış notlarını içeren karnelerinde tasarım ve içerik değişikliğine gidilmesiyle birlikte 2023-2024 eğitim öğretim dönemi sonunda ilk kez dağıtılmaya başlanan yeni tasarımlı karneler, öğrencilerin sosyal faaliyetlerdeki katılım artışını gözler önüne serdi. Okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, karnelerde; bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmaları olmak üzere bu yıl da 5 ana başlıkta değerlendirmeye alındı.

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL YÖNLERİ GÖRÜNÜR HALE GELİYOR

10 milyon 74 bin 649 öğrencinin katılım sağladığı etkinliklerde, her öğrenci birden fazla etkinliğe katılabilme fırsatı buldu. Böylece bu faaliyetler kapsamında toplam 7 milyon 862 bin 664 etkinlik düzenlenirken, bu etkinliklere 89 milyon 891 bin 21 katılım sağlandı. Bu düzenlemeyle ortaokul öğrencileri karnelerinde ders notlarının yanı sıra sosyal etkinlik durumlarını da görebiliyor. e-Okul sistemiyle entegre biçimde yürütülen sosyal etkinlikler, öğrencilerin karnelerine 'katılım', 'ürün ortaya koyma', 'performans gösterme' ve 'derece alma' gibi alanlarda işleniyor. Böylece öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal yönleri de görünür hale geliyor.

ÖĞRENCİLER UYGUN ETKİNLİKLERE YÖNLENDİRİLİYOR

Geçen yıl başlatılan bu uygulama kapsamında sosyal etkinlikler, gerçekleştiği düzeye göre; 'okul içi', 'okullar arası', 'ilçe', 'il', 'bölgesel', 'ulusal' ve 'uluslararası' olarak sınıflandırılıyor. Öğrencilerin sosyal gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen bu sistem, rehberlik hizmetlerinde de önemli bir kaynak görevi görüyor. Öğretmenler; öğrencilerin spor, sanat, bilim gibi alanlara ilgisini sistem üzerinden takip ederek onları yeteneklerine uygun etkinliklere yönlendirebiliyor.

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