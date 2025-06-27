Adalet Bakanlığı'na alınacak personel sayısı netleşmedi
Adalet Bakanlığı'na yapılacak personel alımında sayı hala netleşmedi. Bakan Tunç, sürecin sürdüğünü ve yakında açıklama yapılacağını belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 23:20, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 23:33
Adalet Bakanlığı'na alınacak personel sayısının netleştiği iddia ediliyordu.
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u arayıp iddiayı sordu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığa alınacak personel sayısının henüz netleşmediğini, sürecin devam ettiğini dile getirdi.
Tunç, kısa süre içinde sayıyı netleşmeyi hedeflediklerini vurguladı.