Adalet Bakanlığı'na alınacak personel sayısı netleşmedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığa alınacak personel sayısının henüz netleşmediğini, sürecin devam ettiğini dile getirdi.

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