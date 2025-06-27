Trump açıkladı: Gazze'de bir hafta içinde ateşkes olacak

Trump, "Bir hafta içinde Gazze'de ateşkes olacak" diyerek uluslararası kamuoyunda ses getirecek bir iddiada bulundu. Açıklamayı, NATO Zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında yapan Trump, bölgede barış için yürütülen arka kapı diplomasisine işaret etti.

Trump'ın bu sözleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını artırdığı, bölgede insani krizin derinleştiği bir dönemde geldi. Son haftalarda Katar, Mısır ve ABD'nin yürüttüğü arabuluculuk girişimlerine rağmen henüz somut bir anlaşma sağlanamamıştı.

Trump'ın açıklaması şöyle:

"Bir hafta içinde Gazze'de ateşkes olacak. Bu konuda önemli gelişmeler var. Sürpriz olabilir ama süreci yakından izliyoruz."

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda da Orta Doğu'da kalıcı barış için "ABD'nin yeniden devrede olması gerektiğini" savunmuş, İran-İsrail geriliminde de tansiyonu düşüren mesajlar vermişti.

Bu açıklamanın ardından gözler İsrail ve Hamas tarafında atılacak adımlara çevrildi. Eğer ateşkes gerçekleşirse, bu, 2024 sonbaharından bu yana süren savaşta önemli bir dönüm noktası olacak.