Hakim ve Savcılar Kurulu atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 27.02.2025 tarihli ve 366 sayılı, 13.03.2025 tarihli ve 441-442 sayılı, 17.04.2025 tarihli ve 615 sayılı, 20.06.2025 tarihli ve 963 sayılı atama kararları aşağıda gösterilmiştir.

İSİM LİSTESİNİ İÇEREN DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKALYINIZ