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Döner Zincirine FETÖ Operasyonunda 32 Tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan bir döner zincirine yönelik düzenlenen operasyonda önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden 32'si tutuklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 00:56, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 01:00
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Döner Zincirine FETÖ Operasyonunda 32 Tutuklama

Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordine etti. TMSF'nin kayyum olarak yönettiği şirketlerdeki finansal ilişkiler ve örgütle iltisaklı faaliyetlerin detaylı şekilde incelendiği operasyonun, FETÖ'nün ticari yapılanmasına yönelik önemli bir darbe niteliğinde olduğu belirtildi.

Emniyet birimleri tarafından farklı adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyale ve belgeye de el konuldu. Şüphelilerin, örgüt hiyerarşisi içinde faaliyet yürüttüklerine ve şirket kaynaklarını örgütsel amaçlarla kullandıklarına dair delillere ulaşıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan 32 kişinin, FETÖ'nün finans yapılanmasıyla ilgili yürütülen diğer dosyalarla da bağlantılı olabileceği değerlendirilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum atadığı döner zincirine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 24 Haziran'da 60 şüpheli gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce TMSF tarafından kayyum atanan firma yetkililerinin kendi hesaplarından ve şirket hesaplarından örgüte aidiyet bağlarını arttırmak, örgütten kopmaları önlemek adına FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen, kamu görevlileri olmak üzere birçok kişiye bağış, kar payı, hisse bedeli, elden alınan borç ve benzeri açıklamalı para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Devam eden çalışmalarda restoran zincirinin 74 şubesi hakkında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları detaylıca incelendi.

Toplam 29 şubenin ortaklık bilgisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı olmayan, FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklıkla istihdam sağladığı belirlendi.

Soruşturmada, kimliği belirlenen 63 şüpheliyi yakalamaya yönelik İstanbul, Aydın, Balıkesir, Denizli, Bursa, Kocaeli, Eskişehir ve İzmir olmak üzere toplum 8 ilde operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçlerince yapılan operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi.

TMSF, 21 Şubat'ta, "Maydonoz Döner" markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkete, mahkeme kararıyla TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiğini bildirmişti.

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