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Pay piyasalarındaki açığa satış yasağı uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da uygulanmakta olan açığa satış yasağı, pay geri alımlarına yönelik kolaylaştırıcı düzenlemeler ve öz kaynak oranı esnekliği gibi önlemlerin süresini 29 Ağustos 2025 seans sonuna kadar uzattı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 07:55, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 07:39
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Pay piyasalarındaki açığa satış yasağı uzatıldı

Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı ve şirketlerin pay geri alımını kolaylaştıran düzenlemeler, 29 Ağustos'a kadar uzatıldı.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre, sermaye piyasalarının istikrarı ve yatırımcı güvenliğinin korunması amacıyla daha önce alınan geçici tedbirlerin uygulanmasına devam edilecek.

Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:

"Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 29 Ağustos 2025 seans sonuna kadar devam ettirilmesine karar verilmiştir."

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