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2043'e kadar ehliyetine el konulan sürücü yine direksiyon başında yakalandı

Yalova'da daha önce defalarca alkollü araç sürmekten dolayı ehliyetine 15 Ocak 2043'e kadar el konulan sürücü, bir kez daha direksiyon başında yakalandı. Sürücüye 18 bin 677 lira para cezası kesildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 22:56, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 22:56
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2043'e kadar ehliyetine el konulan sürücü yine direksiyon başında yakalandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 14 Haziran 2025 tarihinde yaptığı denetimlerde Yalova-İzmit karayolunda sağ şerit üzerinde duran otomobilin direksiyonunda Y.G. adlı kadını uyurken buldu. Y.G'nin yapılan kontrollerinde 4,15 promil alkollü olduğu belirlenmişti. Y.G'ye ilgili kanuna muhalefet suçundan 37 bin 354 lira ceza kesen polis ekipleri, sürücünün ehliyetine daha önce geçici süreyle el konulan sürücü belgesine uygulanan ceza ise 15 Ocak 2043'e kadar uzatılmıştı.

Sürücü yeni trafikte ehliyetsiz araç sürerken yakalandı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bugün ehliyetine el konulduğu halde araç kullandığı tespit edilen Y.G.'nin sevk ve idaresindeki 34 plakalı aracı Radar Caddesi Altın Sokak içinde durdurdu. Sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 36/3-B (sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak) maddesinden 18 bin 677 lira para cezası kesildi.

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