Akkuyu'da Rusya'ya ait pay satışı çıkıyor. Ancak Ankara'nın onayı gerekiyor

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Rosatom şirketlerinden Rusatom Energy International Üst Yöneticisi (CEO) Anton Dedusenko, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin kararlılıkla ve kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Projenin enerji üretim aşamasına yaklaşmasıyla birlikte yatırımcılar açısından cazibesinin arttığının bilincindeyiz." dedi.

Dedusenko, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Akkuyu NGS'nin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Dedusenko, "Şu anda ilk üniteyi devreye alma çalışmaları üzerinde yoğunlaşmış durumdayız. Bu aşama, ünitenin tüm sistemlerinin kapsamlı kontrol ve testlerden geçirildiği, işletmeye alma öncesi son hazırlık sürecini içermektedir. Projedeki uzman ekibimiz, Türkiye'nin enerji sistemine nükleerden sağlanacak ilk kilovatın mümkün olan en kısa sürede ve en güvenli şekilde entegre edilmesi için tüm gücüyle çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Dedusenko, "Bu süreçle eş zamanlı olarak, projeye yatırım yapabilecek potansiyel ortaklara yönelik değerlendirmelerimiz sürmektedir. Bu konu yeni değil. Akkuyu NGS Projesi'nde yüzde 49'a kadar hisse devri, 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan hükümetler arası anlaşmayla öngörülmüştür." diye konuştu.

Bu kapsamda, Türk şirketleri de dahil olmak üzere çeşitli potansiyel ortaklarla görüşmelerin devam ettiğini belirten Dedusenko, şunları kaydetti:

"Aynı hükümetler arası anlaşma uyarınca, yatırımcı seçim süreci mutlaka Türk tarafının onayını gerektirmektedir. Bu nedenle, bu süreç büyük bir özen ve titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca, projenin enerji üretim aşamasına yaklaşmasıyla birlikte yatırımcılar açısından cazibesinin arttığının da bilincindeyiz."