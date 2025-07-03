TİKA Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

TİKA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/6/2012 tarihli ve 28314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TİKA Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi" ibaresi "4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 530 uncu maddesi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6- (1) Yarışma sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, KPSS puan türü ya da türleri ve asgari puanlar, YDS/e-YDS asgari puanlar ve eşdeğer kabul edilen sınavlar, yazılı sınav yapılması halinde yazılı sınav konuları, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, atama yapılacak kadro unvanları ve sayıları, sınıfı ve derecesi, son başvuru tarihi, gerek görülmesi halinde öğrenim dallarına ve yabancı dillere ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmi Gazete'de, Başkanlığın internet sitesinde ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun resmi internet sayfalarında ilan edilir. Yarışma sınav duyurusunda yer alacak öğrenim dalları 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan fakülte ve bölümler arasından Başkanlık tarafından belirlenir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "KPDS'den" ibaresi "YDS/e-YDS'den" şeklinde ve "KPDS" ibaresi "YDS/e-YDS" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "KPDS" ibareleri "YDS/e-YDS" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"h) SGK hizmet dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer hizmet belgesi.

ı) Tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri" ibareleri "Personel ve Destek Hizmetleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan "İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri" ibareleri "Personel ve Destek Hizmetleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır. Yazılı sınavın diğer kamu kurumları veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılması halinde de aynı esaslar uygulanır."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na" ibaresi "Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri" ibaresi "Personel ve Destek Hizmetleri" şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Başkanlığın yurtdışı program koordinasyon ofislerinde yapılacak eğitim ve görevlendirmeleri,"

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan "İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri" ibareleri "Personel ve Destek Hizmetleri" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) Belirlenen tez konusu, uzman yardımcısının talebi ve Komisyonun onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Tez konusunun değiştirilmesi ek süre verilmesi sonucunu doğurmaz."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bilimsel esaslara" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve etik kurallara" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri" ibareleri "Personel ve Destek Hizmetleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri" ibaresi "Personel ve Destek Hizmetleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde alınmış bulunan YDS/e-YDS'den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir belgeye sahip olması,"

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ibaresi "4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı yürütür."

MADDE 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı yürütür.