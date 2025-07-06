Musk paylaştı: ABD'liler yeni siyasi parti istiyor mu?

Musk'ın, X hesabından yaptığı anketin sonuçlarına göre, ABD'lilerin yüzde 65,4'ü yeni bir siyasi parti oluşumu için "evet" oyu kullanırken, yüzde 34,6'sı böyle bir oluşuma ihtiyaç duymadıklarını belirtti.

Söz konusu ankete 1 milyon 249 bine yakın kişi katılırken, ABD'de yaklaşık her 3 kişiden 2'si, üçüncü bir siyasi partiye ihtiyaç duyulduğu görüşünde buluştu.

Anket sonuçlarını değerlendiren Musk, "Yeni bir siyasi parti istiyorsunuz ve onu elde edeceksiniz!" değerlendirmesinde bulundu.

Musk, paylaşımın devamında, "Ülkemizi israf ve yolsuzlukla iflas ettirmeye gelince, demokraside değil, tek partili bir sistemde yaşıyoruz. Bugün, Amerika Partisi size özgürlüğünüzü geri vermek için kuruldu." ifadelerine yer verdi.

Dün X hesabından yaptığı paylaşımda "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" olduğuna dikkati çeken Musk, "Bağımsızlık Günü, iki partili (bazıları tek partili der) sistemden bağımsızlık isteyip istemediğinizi sormak için mükemmel bir zamandır." ifadesini kullanmıştı.

Musk, "Amerika Partisi'ni kurmalı mıyız?" diyerek, X'te yeniden bir anket açmıştı.