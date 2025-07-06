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Ak Parti seçimsiz 3 yılı planlamak için kampa giriyor

AK Parti 11-13 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam'da 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nı düzenleyecek. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadri İnan, Kızılcahamam Kampı'nın ayrıntılarına ilişkin seçimsiz üç yıllık dönem planladıklarını bildirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 14:00, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 14:01
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Ak Parti seçimsiz 3 yılı planlamak için kampa giriyor

AK Parti 11-13 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam'da 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nı düzenleyecek. İnan, partinin kurulduğu günden bu yana istişareye, ortak akla ve tüm fikirlerin masaya getirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde elde edilen seçim başarılarının temelinde, teşkilatların ve milletvekillerinin geniş istişareli zeminde ortaya koyduğu fikirlerin önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Kampın Önemi ve İçeriği

Kızılcahamam kampında milletin sorunları, gençlerin ve kadınların ilettikleri konular ile milletvekillerinin sahada gözlemlediği önemli izlenimler değerlendirilecek. İnan, "Milletimiz için toplanıyoruz. Milletimizin konularını uçtan uca değerlendirmek için bakanlıklarımızla düzenlediğimiz birçok panel, oturum ve başlık var. Bu kampın ülkemiz ve partimiz için verimli geçeceğine inanıyorum" dedi.

Liderlik ve Uluslararası Tecrübe

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, partinin hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda önemli bir liderlik tecrübesi ortaya koyduğunu belirten İnan, AK Parti'nin büyük bir çınar olduğunu ve 86 milyon vatandaşın yanı sıra sınırları aşan mazlumların da bu liderlik sayesinde nefes aldığını söyledi.

AK Parti'nin Reform ve Yenilik Vurgusu

AK Parti'nin reformların ve yeniliklerin partisi olduğuna dikkat çeken İnan, çağın değişim ve dönüşümüne ayak uydurduklarını, milletin ihtiyaç duyduğu reformları cesaretle hayata geçirdiklerini belirtti. Reform önerilerinin istişare kamplarında çalışıldığını ve karara bağlandığını ifade etti.

Kamp Programı ve Stratejik Planlar

  • 11 Temmuz'da Stratejik Plan Çalıştayı düzenlenecek.
  • 2025-2026 yılları için hızlı hareket edilebilecek konular masaya yatırılacak.
  • Kampın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
  • İki gün sürecek kampta güvenlik, toplum, kalkınma ve ekonomi gibi birçok mesele ele alınacak.

Seçimsiz 3 Yıllık Dönem ve Yeni Yol Haritası

Önlerinde 3 senelik seçimsiz bir dönem bulunduğunu belirten İnan, bu dönemin planlanacağını ve yeni yol haritalarının Cumhurbaşkanı tarafından paylaşılacağını söyledi. Her kampta liderin yeni yol haritasını aktardığını, alınan kararların sıkı şekilde takip edildiğini ve performans raporlarının düzenli olarak iletildiğini vurguladı. 2025-2026 stratejilerinin tartışılacağı bu kampta, liderin vizyonuyla millet için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.


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