İETT'den Bakırköy'deki metrobüs yangınına ilişkin açıklama

İETT'den yapılan açıklamada, saat 18.00 sularında Bakırköy İncirli Durağı mevkisinde metrobüs aracının motorunda yanma meydana geldiği hatırlatıldı.

İETT ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçta çıkan yangının söndürüldüğü bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın sebebiyle yaralanan herhangi bir yolcu bulunmamaktadır. Tahliye sırasında oluşan anlık yoğunluktan dolayı bir yolcu ayağından hafif yaralanmıştır. Araç bölgeden kaldırılmış ve metrobüs hattı hizmet vermeye başlamıştır. İETT, İBB ve adli makamlarca teknik ve idari soruşturma sürmektedir."