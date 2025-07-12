Edirne ve Kırklareli'nde 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giren toplam 33 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kapsamda, Edirne'de yapılan kontrollerde 24 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan kişiler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli'nde ise Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde 9 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Düzensiz Göçmenlere Yönelik İşlemler

Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

24 düzensiz göçmen yakalandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Güvenlik Güçlerinin Denetimleri Sürüyor

Bölgede güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerine aralıksız devam ettiği bildirildi. Yakalanan göçmenlerin işlemleri ilgili kurumlar tarafından titizlikle yürütülmektedir.



