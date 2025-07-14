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Suriye-Ürdün Sınırında Gerilim: Dürziler ve Bedevi Araplar Çatışıyor

Suriye'nin güneyinde Süveyda'da Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çatışmalar şiddetlendi. İsrail'in hava saldırıları ve ordu müdahalesiyle bölgedeki tansiyon zirveye çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 23:55, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 23:59
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Suriye-Ürdün Sınırında Gerilim: Dürziler ve Bedevi Araplar Çatışıyor

Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda ilinde, Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Son gelişmelere göre, Dürzi güçlerin bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırısı sonucu 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı. Suriye Savunma Bakanlığı kaynakları, çatışmaları sona erdirmek amacıyla askeri sevkiyat yapıldığını, ancak Dürzi güçlerin ordu birliklerine saldırdığını belirtti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Süveyda halkının yardım çağrılarına yanıt verdiklerini ve vilayetteki etkili taraflarla koordinasyon içinde olduklarını açıkladı.

Çatışmaların Seyri ve Askeri Gelişmeler

Çatışmalar, ilin güney kırsalındaki Kenaker beldesi ile batı kırsalında sürüyor. Dürzi liderlerinden Hicri, Suriye ordusu ve güvenlik güçlerinin bölgeye girişine izin vermeyeceklerini belirterek, Suriye yönetimini Bedevi aşiretlere askeri destek vermekle suçladı ve "acil uluslararası koruma" çağrısı yaptı. Aynı sıralarda İsrail savaş uçakları, Kuneytra-Süveyda-Dera hattı boyunca uçuş yaptı.

Savunma Bakanlığı'nın Açıklamaları ve Güvenlik Önlemleri

Savunma Bakanlığı ile iç güvenlik güçleri, çatışmayı sona erdirmek ve vatandaşları korumak amacıyla Süveyda'nın kuzeybatısında Dour köyünde konuşlandı. Bakanlık birlikleri, ili kontrol altına almak için kuzeybatı ve kuzey eksenlerinde ilerleyişini sürdürdü ve Dour köyünü kontrol altına aldı. İsrail savaş uçakları ise Mezra ve Kenaker köylerinde Savunma Bakanlığı konvoylarının yakınlarına iki hava saldırısı düzenledi. Saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Müdahaleleri ve Açıklamaları

  • İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." diyerek saldırıların Suriye rejimine açık bir mesaj olduğunu belirtti.
  • İsrail ordusu, Süveyda ili yakınında "çok sayıda tankın" hedef alındığını açıkladı.
  • Saldırıya ilişkin detaylı bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı bildirildi.

Süveyda'daki Son Durum ve Açıklamalar

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hasan Abdulğani, çatışmaların tüm şiddetine rağmen kontrol altına alınma sürecinin ilerlediğini belirtti. Abdulğani, "Birçok cephede ilerleme kaydettik, şu anda Süveyda kentine oldukça yakınız" dedi. Ayrıca, Dürzi lider Şeyh Hikmet el-Hicri'ye bağlı grupları yasa dışı oluşumlar olarak tanımladı ve çözüm için iletişim kanallarının açık tutulduğunu vurguladı.

Bölgedeki Son Gelişmeler

  • Dürzi gruplar, Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koyduktan sonra küçük çaplı silahlı çatışmalar başladı.
  • Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoydu, çatışmalar şiddetlendi.
  • En az 30 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Süveyda'da güvenliğin yeniden sağlanması için görevli birliklerden aktif katkı bekleniyor. Savunma Bakanlığı, kamu güvenliğini yeniden tesis etmeyi ve yasa dışı silahlı grupları etkisiz hale getirmeyi hedefliyor.


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