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İstanbul'da Araçtan Havaya Ateş Açan 7 Kişi Gözaltında

Esenler'de bir araçtan havaya ateş açan ve trafiği tehlikeye atan 7 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 15:25, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 15:23
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İstanbul'da Araçtan Havaya Ateş Açan 7 Kişi Gözaltında

Esenler'de bir araçtan silahla havaya ateş açılması ve trafiğin tehlikeye atılması olayıyla ilgili olarak 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Temmuz tarihinde sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda olayın Esenler'de gerçekleştiği tespit edildi ve şüpheliler olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı.

Olayın Detayları

  • A.A, E.C, Y.İ.C, E.E.B, M.C.C, İ.A. ve A.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
  • Olayda kullanılan araca para cezası kesildi ve araç trafikten menedildi.
  • Şüpheliler, "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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