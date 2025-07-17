İstanbul'da Araçtan Havaya Ateş Açan 7 Kişi Gözaltında

Esenler'de bir araçtan silahla havaya ateş açılması ve trafiğin tehlikeye atılması olayıyla ilgili olarak 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Temmuz tarihinde sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda olayın Esenler'de gerçekleştiği tespit edildi ve şüpheliler olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı.

Olayın Detayları