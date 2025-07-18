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1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yapılan değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 00:07, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 00:08
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1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 187)

18 Temmuz 2025 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 32959
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 187
MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 229 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı," ibaresinden sonra gelmek üzere "doğrudan Bakana bağlı olup" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 413 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan veteriner sınır kontrol noktalarım ve bunların çalışma esaslarım belirlemek" ibaresi, (f), (h), (j), (k),(l) ve (ö) bentleri, (ğ) bendinde yer alan "hayvan," ibaresi ile (o) bendinde yer alan "ve hayvan" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (g) bendinde yer alan "Canlı hayvan, bitki" ibaresi "Bitki" şeklinde, (ı) bendinde yer alan "Hayvan ve bitki" ibaresi "Bitki" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 415 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "programları" ibaresinden sonra gelmek üzere "hazırlamak," ibaresi eklenmiş, (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve somaki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
"g) İnsan gıdası ve yem olarak kullanılanlar dışında kalan hayvansal yan ürünler ile canlı hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri ve sağlık şartlarım, belirlemek, veteriner sınır kontrol noktalarım ve bunların çalışma esaslarım belirlemek ve yürütmek,"
"ı) Hayvancılığa yönelik politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, hayvansal üretimi planlamak,
i) Hayvan sağlığı konusunda yapılacak faaliyetleri diğer birim ve kuruluşlar ile koordine etmek,
j) Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek,
k) Hayvan sağlığını gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığım korumak amacıyla tedbirler almak,
l) Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
m) Hayvan sağlığı konusunda faaliyet gösteren laboratuvarlarm belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek ve bunları denetlemek,
n) Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek ve buna ilişkin esasları belirlemek,
o) Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek,
ö) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile hayvan satış, kesim ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek,
p) Hayvan sağlığım korumak amacıyla risk yönetimi esaslarını belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak,"
MADDE 4-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 439 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
17 Temmuz 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

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