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Bakan Tekin yanıtladı: Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk'ün görevden alınmasının LGS'deki usulsüzlük iddialarıyla ilgisi olmadığını açıkladı. Görev değişikliğinin önceden planlandığını belirten Bakan Tekin, 'Kurumsal körlük oluştu. Özgür Bey'i başka bir pozisyonda değerlendireceğiz' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 15:50, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 15:56
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Bakan Tekin yanıtladı: Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk'ün görevden alınmasına ilişkin kamuoyunda artan "LGS'deki usulsüzlük iddialarıyla bağlantılı" söylentilerine açıklık getirdi.

Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği ve Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in de yer aldığı etkinlikte konuşan Tekin, söz konusu görev değişiminin LGS sınavındaki şaibe iddialarıyla ilgisi olmadığını vurguladı.

Görev değişikliğinin daha önceden kararlaştırıldığını belirten Bakan Tekin, "Özgür Türk sevdiğim bir kardeşim, dün sabah mesajlaştık. Mutlaka başka pozisyonuna da değerlendireceğiz onu biz" diye konuştu.

"Biz bir sürü müdür değiştirdik bu esnada, bunlar hep bununla mı alakalı?"

Tekin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığı iyi niyetle yakından takip edenler varsa bunun gerekçesini anlamış olmaları gerekiyor. Bir kere Milli Eğitim Bakanlığı'nda Bilgi İşlem'le ilgili iki tane genel müdürlüğümüz var. Sınavları ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürü yapar. Sınavların uygulanışıyla ilgili bu iki genel müdürlüğün hiçbir inisiyatifi yetkisi yoktur.

Daha önce eğitimde yapay zeka kullanımıyla, bu alanda çalışmış bir akademisyen arkadaşımızı oraya getireceğimizi söylemiştik. Özgür Bey arkadaşımızı ben akşam davet ettim. Biz hiç bu konuyla bağlantısının kurulacağını tahmin bile edemedik. Biz bir sürü müdür değiştirdik bu esnada. Bunlar hep bununla mı alakalı?

"Mutlaka başka pozisyonda değerlendireceğiz onu"

Kendisini yeni bir görev atamadık. Havuzda bakan danışmanı olarak devam edecek göreve. Dokuz yıldır aynı işi yapan bir kişi de kurumsal körlük dediğimiz bir şey oluştu. Kendisiyle de daha dün sabah mesajlaştık, haberleştik. Hiçbir problemimiz yok. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir kardeşim. Mutlaka başka pozisyonda değerlendireceğiz onu biz."

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