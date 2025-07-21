Üniversite öğrencileri, Gabar Dağı'nı laboratuvar olarak kullanacak

Şırnak Üniversitesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında aralarında Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği'nin de bulunduğu 8 yeni bölüm açtı. Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, üniversitede 4 yıllık petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümünün açıldığını ve bu bölümü tercih edecek öğrencilerin Gabar Dağı'nı bir laboratuvar olarak kullanabileceklerini belirtti. Öğrenciler, burada öğrendikleri bilgileri sahada uygulamalı bir şekilde gerçekleştirme fırsatı bulacaklar. Ayrıca, 2 yıllık Sondaj Teknolojisi Bölümü de açıldı ve bu iki bölümün hem ülke hem de bölge açısından önemli olduğu vurgulandı.

Yeni Açılan Bölümler

Ebelik

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Sondaj Teknolojisi Programı

Antrenörlük Eğitimi Programı

Evde Hasta Bakımı Programı

Yaşlı Bakımı Programı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Teorik ve Uygulamalı Eğitim İmkanı

Bölümlerin 2025-YKS tercih kılavuzunda yer alacağı açıklandı. Öğrenciler, teorik bilgilerini Gabar Dağı'nda uygulamalı olarak pekiştirebilecekler. Petrol ve doğalgaz mühendisliği ile sondaj teknolojisi bölümlerinin, ülkenin enerji alanındaki gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Gençlerin İstihdamı ve Kalifiye Eleman Yetiştirme

Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, ülkenin geçmişte tarım ve hayvancılıkla öne çıktığını, son yıllarda ise sanayileşme ve enerji alanında önemli adımlar atıldığını belirtti. Şırnak'ın petrol bakımından ülkenin önemli gelir kaynaklarından biri olma yolunda ilerlediğini ifade etti. Üniversite olarak, özellikle bölgedeki gençleri bu alanda istihdam etmek ve kalifiye eleman yetiştirmek için bu iki bölümü çok önemsediklerini söyledi.

Bölgenin En İyi Laboratuvarları

Geçen yıl 6.500 olan öğrenci sayısını bu yıl 7.500'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Alkış, yeni açılan bölümlerle birlikte öğrenci alımının artacağını vurguladı. Evde yaşlı bakımı, evde hasta bakımı ve antrenörlük eğitimi gibi bölümlerde de öğrenci alımı yapılacak. Üniversitenin spor alanında güçlü bir altyapıya sahip olduğu, ebelik ve hemşirelik bölümleri için de son iki yılda ciddi yatırımlar yapıldığı belirtildi. Alkış, "Bölgenin en iyi laboratuvarları bizde" dedi.



