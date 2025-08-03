2005 Girişli, 2026 Yılında İstifa Etmeyi Düşünen Öğretmen Emekliliği Nasıl Kazanır?

Soru : Merhaba 1982 doğumluyum. 13.09.2004 tarihinde öğretmenliğe başladım. Kesintisiz bugüne kadar çalıştım. 21 yıllık devlet memuruyum. 2026 Ocak ayında istifa etmeyi düşünüyorum. Emekliliği hak edebiliyor muyum? Nasıl emekli olurum, yaşı mı beklemeliyim? Yardımcı olursanız sevinirim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memur statüsünde göreve başlamış olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmünde yer alan kurallara göre de, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf, memurluk vb. gibi çalışmaları olmayan ve bu tarihten sonra ilk defa çalışmaya başlamış olan ve memur statüsünde çalışmaya devam eden kişilerin emekli olabilmeleri için kadın ve erkek memuru ayrımı yapılmaksızın 25 tam hizmet yılını (varsa işçi, esnaf, borçlanılan süreler dahil) tamamlamaları ve kadın ise 58 yaşını, erkek ise 60 yaşını doldurmaları gerekmektedir. Yine 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü gereği de, Kadın ve erkek memur için ayrıca 15 tam hizmet yılı ve 61 yaşını doldurduklarında da emeklilik hakları bulunmaktadır.

Çalışmadan hizmet tamamlama/isteğe bağlı iştirakçilik konusu:

İsteğe bağlı iştirakçilik, yani memur iken istifa edip ayrılmış olan ve yine memurlukla ilişiğinin devam etmesini isteyenlerin kullandığı bir sistemdir. Bu sistemden yararlanacaklar 5434'e tabi memurlardır. 5434'e tabi olup da, 10 yıllık hizmetini doldurduktan sonra istifa edenler, herhangi bir yerde çalışmamak ve SGK prim tutarlarını kendileri yatırmak kaydıyla, memurluk hizmetleri üzerinden emekli olabilmektedir. Bu konu 5434 sayılı Kanun Madde 12 hükmünde yer almaktadır.

Bu şekildeki uygulama kamuoyunda oluşan adıyla çalışmadan emeklilik, kanunda yer alan ifadesiyle de İsteğe bağlı iştirakçilik sistemidir.

İsteğe bağlı iştirakçilik genel olarak memurluk statüsünden emekli olmak için aranılan hizmet süresini çalışmadan, ancak SGK prim tutarlarının tamamını kişiler tarafından SGK na yatırmak suretiyle bir anlamda hizmet satın almak ve bu şekilde emeklilik için gerekli olan hizmet süresini tamamlamaktır.

İsteğe bağlı iştirakçilikten kazanılan hizmet süresi intibak işlemlerini, dolayısıyla ek gösterge kazanımını olumlu etkilemez.

İsteğe bağlı iştirakçilikten kazanılan hizmet süresi emeklilik ikramiyesi hizmet süresinde değerlendirilmez.

Bu uygulamadan yararlanmak için görevden ayrıldıktan sonra en geç 6 ay içerisinde SGK na müracaat etmek gerekir. Bu konularla ilgili detaylı bilgi için,

https://www.memurlar.net/haber/981096/

https://www.memurlar.net/haber/1071162/

https://www.memurlar.net/haber/1095417/

https://www.memurlar.net/haber/1104578/

https://www.memurlar.net/haber/1107605/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Hizmet yılını tamamlayıp emeklilik yaşını beklemek üzere görevden ayrılma durumu:

Sosyal güvenlik uygulamalarında kişilerin emeklilik için gereken hizmet şartını tamamlayıp emeklilik yaşını beklemek üzere görevlerinden ayrılma hali bulunmaktadır.

Kişiler, mevzuata uygun şekilde istifa ettikten sonra emeklilik yaş şartını tamamladıklarında emekli aylığı bağlanması talebinde bulunabilirler. Ancak, emekli aylığı bağlanacağı tarihe kadar sağlık, emekli aylığı, emekli ikramiyesi gibi işlemler yapılmaz. Aylık bağlandığında emekli ikramiyesi de ödenir ve sağlık sisteminden de yararlanırlar. Aylık bağlanma tarihi de müracaat tarihini takip eden ayın 1'i olur.

Öğretmenlerin emekliliği:

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen emeklilik işlemleri konulu 2018/15 sayılı Genelgesine göre, öğretmenlerin genel kurallar içerisinde emekli olmaları Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılmaktadır, ancak bazı istisna durumlar halinde de (sınıf ve branşında öğretmen fazlasının olması ve Bakanlıkça uygun görülmesi şartı gibi) Temmuz ve Ağustos ayları dışında da emekli olması mümkün olmaktadır.

Emeklilik İşlemleri konulu söz konusu genelgede, ayrıca EÖH Sınıfına dahil kadrolarda iken; görevinden çekilen (istifa), çekilmiş sayılan (müstafi), malul, engelli, 61 istekle yaş haddi vb. durumda açıkta olanlardan; istemeleri halinde, belirli bir zaman dilimine bağlı olmaksızın ve emeklilik izni aranmaksızın açıktan emeklilik işlemleri doğrudan en son görev yaptıkları Bakanlık Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı ve/veya Valilikçe (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) yapılacaktır.. açıklaması da bulunmaktadır.

Bu konulardaki değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1073483/

https://www.memurlar.net/haber/1062899/

https://www.memurlar.net/haber/1024693/

Adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Ayrıca, yaşı beklemek üzere istifa ettikten sonra SGK primleri ödenmiş şekilde bir çalışma olması ve bu çalışma süresinin de 3 yıl 6 ay ve daha fazla olması halinde memurluk statüsünden emekli olunamaz. Bu konudaki değerlendirmelerimiz için de,

https://www.memurlar.net/haber/1132890/

https://www.memurlar.net/haber/1075911/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Açıklamalarımız bağlamında değerlendirmemiz;

2005 girişli olduğunuz için 5434 kapsamında olursunuz. Çalışma hayatına da 8 Eylül 1999 tarihinden sonra başladığınızdan emeklilik şartlarınız kadın memur olarak 25 yıl hizmet +58 yaşın dolumu olacaktır.

21 yıl hizmetinizi tamamlayıp görevinizden ayrılmanız halinde 58 yaşınızı da doldurmuş olsanız tarafınıza aylık bağlanamaz. Ancak 61 yaşınızın dolumunu beklemeniz gerekir.

21 yıl hizmetten sonra görevinizden ayrılıp 25 yıl hizmetinizi tamamlayacağınız tarihe kadar isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanabilirsiniz. Bunun için de görevinizden ayrıldıktan sonra 6 ay içerisinde SGK na müracaat etmeniz gerekir. 25 yıl hizmet tamamlandıktan sonra bu sistemden çıkıp zorunlu olarak herhangi bir işte çalışmamanız kaydıyla emekli aylığı bağlanması için 58 yaşınızın dolumunu bekleyebilirsiniz.

NOT: Değerlendirmelerimiz kanunlar çerçevesinde net bu şekilde olmaktadır. Tavsiyemiz, yine de bu konularda Kurumunuzdan ve SGK ndan ayrıca bilgi almanız olacaktır.