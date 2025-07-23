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MEB 'Denklik Kılavuzu 2025'i' Yayımladı

Denklik Kılavuzu, 196 ülkenin eğitim sistemi ve belge örneklerini içeriyor. Öğrenci hareketliliği ve denklik işlemleri artık daha kolay olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 15:00, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 15:18
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından, dünya genelindeki eğitim yapılarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve öğrenci hareketliliğini desteklemek amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan "Denklik Kılavuzu 2025" yayımlandı. Bu kılavuz, hem basılı hem de dijital ortamda sunulmakta olup, dünyanın farklı coğrafyalarındaki bireylere nitelikli eğitim sunma sorumluluğu anlayışıyla 196 ülkenin eğitim sistemlerine dair detaylı bilgiler ile belge örneklerini bir araya getiriyor.

Kılavuzun amacı, denklik işlemlerinin mevzuat doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, bu işlemleri kolaylaştırmak ve görevli personelle ilgili kuruluşlara eğitim sistemleri ve belge örnekleri hakkında bütüncül bir bakış açısı kazandırmaktır. Ayrıca, bu bilgileri tek bir kaynakta toplamak da hedeflenmektedir.

Denklik Kılavuzu'nun Özellikleri

  • Zengin içeriğiyle dünyada bu alanda yayımlanan ilk ve tek örnek olma özelliğine sahiptir.
  • Uluslararası standartlar ve milli eğitim politikaları çerçevesinde tutarlı ve güvenilir bir değerlendirme mekanizması sunar.
  • Farklı eğitim sistemlerinin yapısı, öğrenim belgeleri, diploma türleri, ders süreleri ve öğrenim kademeleri gibi konularda açıklayıcı içerikler sunar.
  • Denklik işlemlerine yönelik temel standartların oluşturulmasına katkı sağlar.
  • Türkiye'nin dijitalleşme hedefleri ve eğitim politikalarıyla uyumlu, stratejik bir kazanım olma potansiyeli taşır.
  • Ülkeler arası eğitim iş birliklerini güçlendirme potansiyeline sahiptir.

Denklik Süreci ve Uygulama Alanları

Farklı eğitim sistemlerine ait öğrenim belgelerinin Türkiye'deki karşılığını belirleme işlemi olan denklik süreci, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı Denklik Birimi tarafından yürütülmektedir. Yurt içinde 81 ilde 143 merkezde, yurt dışında ise 51 ülkede 77 merkezde denklik işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Kılavuzda Yer Alan Bilgiler

  • Her ülke için zorunlu eğitim süresi
  • Mezuniyet kriterleri
  • Diploma, transkript, karne gibi belge örnekleri
  • Sınav sistemleri
  • Sınıf geçme koşulları

"Denklik Kılavuzu 2025"'e "ttkb.meb.gov.tr" adresinden erişilebilmektedir.


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